Arriva DAZN in Italia | un mese gratuito per provare le prime partite di serie A

Dazn - si parte. Annunciati tutti i telecronisti. Arriva no anche Figo - Shevchenko e Guidolin : Dazn , ci siamo. E’ stato presentato giovedì pomeriggio a Milano il servizio di sport in streaming live e on demand che dalla prossima stagione trasmetterà in esclusiva tre partite di Serie A a giornata e l’intera Serie B.L’emittente di proprietà di Perform, tra le altre cose, ha anche acquisito i diritti di Liga, Ligue 1, Coppa Libertadores, FA Cup, Coppa di Lega inglese e Coppa d’Africa.prosegui la lettura Dazn , si parte. Annunciati tutti ...

Arriva in Italia DAZN - il nuovo modo di guardare lo sport (e la Serie A) : DAZN (pronuncia DA-ZONE), il servizio live e on demand di sport in streaming di proprietà di Perform Group, annuncia oggi il suo sbarco nel mercato Italiano a seguito dell’acquisizione dei diritti per la trasmissione in esclusiva di 114 partite a stagione – 3 per giornata - della Serie A per i prossimi 3 anni, fino a giugno 2021. Inoltre, DAZN mostrerà ogni giornata gli highlights degli altri 7 match di Serie ...