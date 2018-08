Argentina | Scaloni commissario tecnico

Argentina - interregno Scaloni-Aimar : poi verrà scelto il nuovo Ct : Non ha senso correre a scegliere un allenatore pensando alla Copa América e non oltre, come la prossima Coppa del Mondo. Tra novanta giorni dobbiamo avere un progetto", ha dichiarato il vice ...

Argentina : “Afa ritarda decisione su Ct - Aimar e Scaloni traghettatori” : Dopo il deludente mondiale di Russia 2018, concluso con il ko per 4-3 agli ottavi di finale contro la Francia, l’Argentina non nominerà a breve un nuovo ct, che sostituirà Jorge Sampaoli, ma aspetterà altri 4-5 mesi. Nel frattempo, secondo quanto riferisce Radio Continental, la Federcalcio Argentina (Afa) è intenzionata ad affidare la guida dell’albiceleste a due icone del calcio argentino come Pablo Aimar e Lionel ...