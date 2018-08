Archiviata una delle sei inchieste di Savona

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) Dopo esser finito nella bufera, Paoloottiene una piccola vittoria. Il ministroPolitiche europee, infatti, si è visto archiviare "per infondatezzaprove" unaseiche lo vedevano coinvolto. Assieme a lui altre 61 ex o attuali figure di spicco di Monte dei Paschi, Bnl, Unicredit e Popolare di Bari e Banca d'Italia. I vertici degli istituti di credito erano indagati per aver praticato - secondo l'ipotesi della Procura tranese - tassi e interessi usurari sui finanziamenti concessi, dal 2005 al 2012, ad alcuni imprenditori del Nord Barese; i dirigenti di Palazzo Koch e del Ministero rispondevano, invece, del concorso morale nel reato contestato.e gli altri indagatiOltre aerano indagati Alessandro Profumo (ex ad di Unicredit), Luigi Abete (presidente di Bnl), Giuseppe Mussari (ex presidente di Mps), Marco Jacobini (presidente di Popolare di ...