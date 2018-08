Archeologia | studiate le ceneri di Stonehenge | nuovi indizi sulla provenienza dei

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) Dopo decenni di studi e scavi, il più famoso monumento neolitico al mondo,, è ancora un mistero: un nuovo studio, pubblicato su “Scientific Reports” cerca ora di fare luce sugli antichi costruttori, tornando indietro nel tempo di 5mila anni. Il team di Christophe Snoeck dell’Università di Oxford ha analizzato dei resti dida cremazioni avvenute nel luogo, scoprendo che alcuni di questi pellegrini, che potrebbero anche aver contribuito alla costruzione del sito, giungevano da luoghi per l’epoca lontanissimi, come il Galles. Irisultati “suggeriscono che dalle montagne nel Galles occidentale non sono arrivati solo i lastroni usati per costruire il cerchio di pietre, ma anche persone, che hanno vissuto e sono morte lì“, ha spiegato l’esperto, che è giunto a questa conclusione misurando le tracce di stronzio, che consente di ...