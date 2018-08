ilfattoquotidiano

: #Migranti #Aquarius torna in mare, non faremo sbarcare nessuno in #Libia. Diario di bordo online, 'saremo sentinell… - Agenzia_Ansa : #Migranti #Aquarius torna in mare, non faremo sbarcare nessuno in #Libia. Diario di bordo online, 'saremo sentinell… - TutteLeNotizie : Aquarius, diario di bordo – Installato un nuovo container frigorifero per i cadaveri… - Cascavel47 : Aquarius, diario di bordo – Installato un nuovo container frigorifero per i cadaveri: “Aumentate probabilità di mor… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Mentre il sole scompare all’orizzonte, alle spalle dell’, e le prime luci delle stelle compaiono in cielo, la vita acomincia lentamente a rallentare. Da un lato la Sardegna e Carbonia, dall’altro il mare calmo, blu e denso. Dopo la partenza mercoledì da Marsiglia si comincia a fare conoscenza della nave e dei suoi equilibri. Il primo giorno di navigazione inizia – e così sarà per tutta la durata del viaggio – con un morning meeting per fare il punto sulle attività. L’equipaggio di queste missioni è generalmente più o meno equamente suddiviso: un terzo delle persone sono del team di Sos Mediterranèe, l’organizzazione umanitaria che noleggia la nave dal febbraio del 2016, un terzo di Medici senza Frontiere (sono loro, in caso di soccorsi e quindi di esigenze sanitarie, a prendere in carico la gestione delle operazioni) e un terzo dalla crew che materialmente fa ...