Apple | la sua tv sempre più vicina ecco le serie in lavorazione

tvzap.kataweb

: ... un figlio fragile ma guerriero che toglie la sua armatura e chiede a suo Padre di ascoltare e capire i suoi sil… - Valerio_Scanu : ... un figlio fragile ma guerriero che toglie la sua armatura e chiede a suo Padre di ascoltare e capire i suoi sil… - Tech_fanpage : A causa della sua scoperta Apple è dovuta correre ai ripari e scusarsi pubblicamente. Una storia incredibile:… - continimarco : Apple e la sua capitalizzazione. Se paragonata alle compagnie assicurative internazionali i numeri sono imbarazzant… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Piacere sonoe valgo mille miliardi, ho battuto Amazon, Facebook e Google nella corsa alla capitalizzazione e ora voglio faretv e impossessarmi del mercato mondiale dello streaming online. In fondo ho rivoluzionato il mondo della musica e quindi non c’è niente che vieti che vada a fare concorrenza a Amazon, Netflix e alla futura piattaforma di Disney. Ricordate che sono, anche se non ho fatto mai unatv, possoordinarle. L’appuntamento è fissato per il marzo del 2019 quando l’ci mostrerà un’altra cosa…. L’ultima in ordine di tempo che è stata inserita nei desiderata della casa di Cupertino è unadirettamente ispirata al piccolo gioiello di Terry Gilliam Time Bandits, un film del 1981 di fantascienza che vedeva nel cast Sean Connery nei panni di Agamennone e John Cleese in quelli di Robin Hood. Il ...