Apple batte sul tempo Microsoft | ora vale 1000 miliardi di dollari

surface-phone

: RT @pcexpander: Nes Classic Mini batte PS4 e Xbox One nelle vendite di giugno - AngelaVillani9 : RT @pcexpander: Nes Classic Mini batte PS4 e Xbox One nelle vendite di giugno - AppleNews_it : RT @pcexpander: Nes Classic Mini batte PS4 e Xbox One nelle vendite di giugno - pcexpander : Nes Classic Mini batte PS4 e Xbox One nelle vendite di giugno -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Negli ultimi anni abbiamo visto una crescita, dal punto di vista economico e finanziario, incredibile perche ha raggiunto un valore azionario importante. Vedendo i progressi del Colosso di Redmond derivati soprattutto dal cloud, molti analisti hanno dichiarato che entro il 2019/2020 verrà raggiunto l’ambizioso obiettivo deididi capitalizzazione.è sicuramente sulla strada giusta per ottenere questo record avendo già superato gli 800ma, come prevedibile, non sarà la prima azienda. Ieri sera è, infatti, rimbalzata su tutte le testate internazionali la notizia riguardante ididi capitalizzazione conquistati daper la prima volta in assoluto con $207,04 per azione. Un enorme risultato dove sicuramente i 53di ricavi registrati durante l’ultimo trimestre hanno influenzato parecchio. La ...