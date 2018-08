Appello social per trovare un chirurgo | ora Salvatore è stato operato e sta bene

Aveva fatto un Appello sui social per trovare un chirurgo - ora Salvatore Pezzano è stato operato e sta bene : Dal mese di maggio, Salvatore Pezzano conviveva con una grave lussazione alla clavicola . Nessun ospedale Aveva dato disponibilità per operarlo, così il ragazzo, conosciuto sui social come s.p.1.0. , ...

Lo Stato Sociale : «Non andiamo in vacanza - restiamo indie». E fanno un Appello a Il Canal : «Vieni a suonare con noi» : Una vita in vacanza. La canzone è tormentone, ma Lo Stato Sociale, di vacanza non ne vuole sapere. Nessuna pausa per il collettivo bolognese che da dopo Sanremo è in giro per l'Italia tra concerti, ...

Lo Stato Sociale : «Non andiamo in vacanza - restiamo indie». E fanno un Appello a Il Canal : «Vieni a suonare con noi» : Una vita in vacanza. La canzone è tormentone, ma Lo Stato Sociale, di vacanza non ne vuole sapere. Nessuna pausa per il collettivo bolognese che da dopo Sanremo è in giro per l'Italia tra concerti, ...

Esce in mare e scompare - ritrovata solo la barca : l'Appello disperato della figlia sui social : VENEZIA - l'appello sui social della figlia Giada è disperato: 'La barca è stata trovata, senza mio papà a bordo! Ieri mattina lui è andato via con la sua barca, un ' Coronet 21 ', ma lasciando ...

Magliette rosse per la tragedia dei migranti - l'Appello vola sui social : "Coloriamo di umanità anche le piazze" : L'hashtag della giornata tra i primi della classifica di Twitter. Tanti appuntamenti e iniziative in tutta Italia per la campagna che invita a indossare una t-shirt come quella dei bambini che continuano a morire in mare. Ci sono anche Saviano, "Mettiamoci nei loro panni", Vasco...

Gad Lerner - coperto di insulti sui social/ Nel mirino l'Appello pro-migranti in maglietta rossa e rolex : Gad Lerner, coperto di insulti sui social network: ultime notizie nel mirino l'appello pro-migranti in maglietta rossa e rolex fatto dal giornalista su Twitter(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:54:00 GMT)

Chiara Ferragni / L'Appello dei fan in vista delle nozze con Fedez : una richiesta social... : Chiara Ferragni e Fedez, per la coppia arriva L'appello dei fan: "Dopo la video-story della nascita di Leone vogliamo quella dei preparativi delle nozze e del sì"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 05:08:00 GMT)

“Dov’è finita Aida Nizar?”. Dopo il Grande Fratello l’oblio : ecco che fine ha fatto. L’Appello social del ‘ciclone’ spagnolo : È un bel po’ che non sentiamo parlare di Aida Nizar, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello che al suo arrivo aveva messo in pericolo gli equilibri della casa. I fan che continuano a monitorarla e seguirla sui social ieri hanno potuto leggere su Instagram un post in cui la spagnola raccontava di voler entrare a far parte della squadra de ”Le Iene”. “Sono stata la Iena più coraggiosa della Spagna… e ...

Milan - Appello sui social : "Uefa - ci aspettiamo un giudizio equo" : ... la riqualificazione di Milanello, la valorizzazione patrimoniale del club attraverso 88 milioni d'investimento, il contenimento del tetto salariale, la politica rivolta al futuro attraverso il ...

Odio social dopo il post. L'Appello del legale : 'Stop a insulti e minacce' : Ma non è escluso che fra le partecipanti alla festa balzate, loro malgrado, alla ribalta della cronaca, ci sia chi intende agire per vie legali. E.D.