Anticipazioni NCIS 16 | riprese in corso per la nuova stagione | chi resta e chi dice addio

Poldark - Demelza si immola per Francis ed Elizabeth : Anticipazioni puntata 5 agosto : Poldark, sempre più incessantemente Poldark come nel 1975: sbarcata in chiaro sulle reti Mediaset, ora ogni domenica sera a partire dalle 21.25 va in onda su Canale 5 la serie britannica. Reduce da un grande successo ottenuto in questi anni sulla BBC, il serial con il bell’attore Aidan Turner (QUI chi è) nella parte del protagonista è al primo passaggio in chiaro in Italia. Il quinto episodio va in onda domenica 5 agosto in prima serata su ...

Il Segreto Anticipazioni 31 luglio 2018 : Francisca minaccia Julieta di stare lontana da Saul : La matrona intima a Julieta di non commettere errori se vuole salva la vita del suo amato. I giornali intanto elogiano l'operato dell'Uriarte che però mantiene l'anonimato.

Elizabeth e Francis in pericolo nel finale di Poldark : Ross e Demelza li salveranno? Anticipazioni 5 agosto : Il finale di Poldark si avvicina e i fan dovranno prepararsi per gli ultimi due, sconvolgenti, episodi in onda domenica 5 agosto. Ross e Demelza continuano a combattere contro i pregiudizi, i loro problemi e tutto quello che è successo in questi ultimi episodi ma le cose sono destinate a peggiorare nel finale almeno fino a che Elizabeth e Francis non finiranno nei guai a causa di una brutta malattia che potrebbe ucciderli, chi li salverà a ...

POLDARK/ Anticipazioni 29 luglio 2018 : Francis perde tutto al gioco : POLDARK, Anticipazioni del 29 luglio 2018, in prima tv su Canale 5. Ross viene messo a capo della cooperativa ed affronta George Warleggan ad una festa.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:45:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni 28 luglio 2018 : Julieta e Prudencio mano nella mano al matrimonio di Francisca : L'Uriarte fa il suo ingresso alla cerimonia, in coppia con Prudencio. In questo modo i due ufficializzano la loro unione, che Julieta ha accettato solo per salvare Saul.

Anticipazioni Il Segreto : Francisca minacciata da Graciano Lazzar : La famosa e bellissima soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra, non smette mai di sorprendere. Purtroppo nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, la diabolica Francisca Montenegro si troverà nei guai: in particolare, un dipendente della dark lady, ovvero il figlio del capomastro Graciano Lazzar, avrà un terribile incidente sul ...

Il Segreto Anticipazioni : nuovi guai per DONNA FRANCISCA - ecco quali : guai in arrivo per DONNA FRANCISCA (Maria Bouzas) nelle prossime settimane de Il Segreto, a causa di un incidente sul lavoro che coinvolgerà Horacio, il figlio del capomastro Graciano Larraz (Fran Cantos). Tutto avrà inizio quando il ragazzino, appena diciassettenne e anche lui alle dipendenze della Montenegro (così come il padre), cadrà da un altissimo albero e riporterà dei gravissimi problemi alla schiena… Le anticipazioni segnalano ...

Il matrimonio di Ross e Demelza in Poldark cambia tutto : Francis nei guai? Anticipazioni 29 luglio : Poldark torna oggi su Canale 5 dopo la pausa della scorsa settimana dovuta alla finalissima dei Mondiali di Calcio 2018. Niente è cambiato da quindici giorni fa se non fosse che il pubblico si troverà subito a fare i conti con un matrimonio. Ross Poldark è tornato in città e ha trovato la sua vita ormai inesistente: la sua fidanzata ha sposato Francis, suo cugino, gli affari di famiglia sono andati a rotoli ma, presto, tutto è cambiato. Il ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta vuole concedersi a Fernando - Donna Francisca in pericolo : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica da tanti anni protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le trame spagnole [VIDEO]in onda da lunedì 23 a venerdì 27 luglio, svelano che Antolina scoprira' di attendere un bambino, mentre Adela sara' preoccupata per il ritardo di Leticia. Intanto Raimundo capira' che la moglie è in pericolo, tanto che Mauricio si proporra' di aiutarlo. Infine Julieta continuera' la sua tresca con Fernando ...

Il Segreto - Anticipazioni : donna Francisca e Raimundo si sposano : Il Segreto Il momento tanto atteso è arrivato: i telespettatori di Canale 5 stano per assistere al matrimonio tra donna Francisca e Raimundo, coppia storica e stranamente assortita de Il Segreto. Lui, sempre corretto e generoso, organizzerà a sorpresa la cerimonia per far felice lei, che continua ad ordire piani vendicativi nei confronti dei propri nemici e non solo. Ma, poco prima del fatidico sì, la donna mostrerà un po’ di umanità, ...

Il segreto - Francisca e Raimundo si sposano : Anticipazioni trame dal 23 al 28 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 luglio a sabato 28 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambiano radicalmente: dall’appuntamento tradizionale delle 15.30, la nuova messa in onda è serale, alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Candela pensa che Venancia abbia rapito suo ...

Anticipazioni Il Segreto : la morte di Venancia - Severo salvato da Francisca : La bellissima serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO], trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, continua a tenere con il fiato sospeso il pubblico. Nei prossimi episodi italiani probabilmente nel mese di agosto assisteremo al decesso della malvagia Venancia Almagro. Quest'ultima mettera' nei guai Severo Santacruz che finira' dritto in prigione con l’accusa di omicidio. Le Anticipazioni ci rivelano che il ...

Anticipazioni Il Segreto : Venancia muore - Francisca salva Severo : Il Segreto Anticipazioni: Venancia muore e Severo viene accusato di omicidio Le Anticipazioni de Il Segreto segnalano che nelle prossime puntate più di un personaggio perde la vita. In particolare, come vi abbiamo già precedentemente rivelato, Candela muore nel tentativo di salvare il piccolo Carmelito nelle mani di Venancia. Dopo quanto accaduto, Severo decide di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Venancia muore, Francisca salva ...

Il SEGRETO Anticipazioni : ci siamo - FRANCISCA e RAIMUNDO si sposano : Sono i personaggi più longevi nella storia de Il SEGRETO: stiamo parlando di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) e RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra), presenti fin dal primo episodio della soap iberica diventata poi un successo di Canale 5; la storica coppia è ora protagonista di un lieto evento poiché, finalmente, nelle puntate italiane della prossima settimana (23-27 luglio) i due riusciranno a convolare a nozze nonostante l’età e gli ...