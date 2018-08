Anthem | maggiori dettagli sulla storia saranno condivisi al PAX West di Seattle a fine

eurogamer

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il general manager di BioWare, Casey Hudson, ha comunicato attraverso il blog ufficiale della compagnia che in occasione del PAXdi, in programma dal 31 agosto al 3 settembre,svelatidi.Come segnala Dualshockers, nel corso dell'evento si terrà un panel che ci permetterà di scoprire informazioni sul comparto narrativo del gioco e sui suoi personaggi. Gli sviluppatori, inoltre, parleranno di come intendono fondere il single player con il multiplayer all'interno dell'universo narrativo.Oltre a questo, Hudson ha anche parlato di Mass Effect e Dragon Age, confermando che lo studio ascolta attentamente il feedback dei fan. Secondo Hudson, ci sono alcuni team di BioWare segretamente al lavoro su questi progetti, ma non aspettiamociin merito a breve. Read more…