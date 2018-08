Anthem | Fort Tarsis sarà una solida esperienza singleplayer

eurogamer

: In #Anthem #FortTarsis fungerà da esperienza singleplayer - Eurogamer_it : In #Anthem #FortTarsis fungerà da esperienza singleplayer - spaziogames : Sarà abbastanza? -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Fin dall'annuncio di, c'è stata molta incertezza sulla decisione di mescolare multiplayer ein un solo gioco. Come riporta PCGamesN, il general manager di Bioware Casey Hudon ha fatto chiarezza su questo punto, affermando che l'open world verrà condiviso contemporaneamente da tutti i giocatori, così come il ciclo giorno

otte, effetti meteorologici ed eventi mentre nell'hub del giocosi potranno allacciare i rapporti con gli altri personaggi ed in generale avere una vera.I fan di Mass Effect e Dragon Age tireranno un sospiro di sollievo, certo probabilmente non avremo un livello di cura simile ai titoli citati ma almeno si avrà la possibilità di conoscere almeno le basi della lore e dei personaggi che popolano il mondo di gioco. Prima di lasciarvi al trailer (che mostra 19 minuti di gamplay inedito) vi segnaliamo che...