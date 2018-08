Anteprima assoluta per i Samsung Galaxy sull’aggiornamento di agosto | alcune tracce online

optimaitalia

: Anteprima assoluta per i #SamsungGalaxy sull'aggiornamento di agosto: alcune tracce online - OptiMagazine : Anteprima assoluta per i #SamsungGalaxy sull'aggiornamento di agosto: alcune tracce online - filmmaker_fest : RT @iuav: 'My Home, in Libya' intensa opera prima di #MartinaMelilli, laureata #Iuav in #Artivisive, debutta in anteprima mondiale al 71esi… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Inizio d'caratterizzato da una sorta di paradosso per gli utenti in possesso di undi ultima generazione, soprattutto nel caso dei variS9 e S8 che per forza di cose possono godere di una corsia preferenziale per quanto concerne la questione degli aggiornamenti software. Nonostante solo oggi siano giunte le segnalazioni da parte del pubblico S8 in Italia a proposito della patch di luglio, mentre con l'S9 siamo ancora fermi alle indiscrezioni di fine mese (qui alcuni dettagli in merito), pare siano già maturi i tempi per il pacchetto software di.A differenza di quanto avviene ogni mese, infatti, abbiamo delle anticipazioni ancor prima della pubblicazione del solito obiettivo da parte del colosso coreano. In particolare, con grande sorpresa di utenti e addetti ai lavori, oggi 3viene segnalata la distribuzione della patch in questione a bordo ...