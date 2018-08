Ant-Man and The Wasp | una clip del nuovo film Marvel

wired

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il più piccolo dei supereroitorna in azione per completare una nuova sfida. Ma stavolta Scott Lang non combatterà da solo perché al suo fianco ci sarà Hope van Dyne, la coppia protagonista di Ant-Man and The. Tra le grane con la giustizia – è agli arresti domiciliari dopo Civil War – Lang è alla ricerca di un equilibrio difficile da raggiungere e quando la libertà sta per arrivare viene travolto dal richiamo di un missione urgente, in cui spicca la supereroina. Confermato il cast del primo episodio, con Paul Rudd nei panni di Ant-Man, Evangeline Lilly nel ruolo di, Michael Douglas che interpreta Hank Pym e la regia di Peyton Reed (che sostituì Edgar Wright poco prima dell’inizio delle riprese di Ant-Man), ildistribuito da Walt Disney Pictures e ben accolto negli Stati Uniti e all’estero (ha incassato finora circa 400 milioni di dollari) arriva nelle ...