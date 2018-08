Amichevole Juventus-Real Madrid in diretta tv su Sky

Blastingnews

: Ufficiale (e già sold-out) l'amichevole di #VillarPerosa: sarà il 12 agosto la prima uscita di #CristianoRonaldo co… - DiMarzio : Ufficiale (e già sold-out) l'amichevole di #VillarPerosa: sarà il 12 agosto la prima uscita di #CristianoRonaldo co… - tuttosport : #Juventus, l’amichevole in famiglia resta a #VillarPerosa: ci sarà #Ronaldo - martorana_sm : @andreabarzagli2 @juventusfc Grandissimi ragazzi anche in amichevole date sempre il meglio di voi stessi ! DNA Juventus ??? -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Laha vinto l’MLS All Star Game. I bianconeri si sono imposti 6-4 ai calci di rigore. Decisivo l’errore dal dischetto di Shaun Wright-Phillips, che ha colpito il palo. Nei tempi regolamentari è finita 1-1 con ancora una volta protagonista il giovane Andrea Favilli. Dopo la doppietta al Bayern Monaco, il ventunenne è andato a segno anche in questa occasione. La rete degli avversari è stata di Josef Martínez. Archiviata questa, per i bianconeri ci sara' un ultimo impegno negli Stati Uniti prima del rientro in Italia. I ragazzi di Massimiliano Allegri sfideranno ila Washington. La partita sara' di scena nella notte tra sabato 4 e domenica 5 agosto, con fischio d’inizio alle ore 00.05 italiane. Latv sara' in esclusiva su Sky Sport, con servizio di streaming accessibile ai soli abbonati attraverso Sky Go. Si rinnova nella ICC la sfida con ...