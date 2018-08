Americano trovato sulle coste della Siberia | era partito dall’Alaska in barca

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) Singolare ritrovamento. La Russia ha annunciato di averChukotka, nell’Estremo oriente russo, un cittadinoche eradall’Alaska su una piccolaa vela monoposto. I mediaChukotka, regione separata dall’Alaska dallo stretto di Bering, hanno scritto che unnon identificato era stato fermato dalle guardie di confine nel villaggio costiero di Lavrentiya. La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova lo ha poi identificato come un 46enne residente ad Anchorage in Alaska. “Il suo nome è John Martin William III, è stato portato nel villaggio di Lavrentiya” ha detto Zakharova. “Pare che stesse veleggiando sul fiume Yukon in Alaska sulla sua barchetta monoposto personale” ha aggiunto. “Circa due settimane fa ha deciso di navigare in mare aperto e a ...