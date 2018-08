Amazon | multa AgCom | “Servizio postale senza permesso” Ultime notizie | la reazione

Agcom multa Amazon : 300 mila Euro per attività postale senza autorizzazione : L'Agcom multa Amazon per 300 mila Euro, colpevole di aver esercitato attività postale senza le autorizzazioni previste: quando il marketplace diventa anche corriere espresso. L'articolo Agcom multa Amazon: 300 mila Euro per attività postale senza autorizzazione proviene da TuttoAndroid.

Amazon - 300mila euro di multa dall’Agcom : “Fa attività postale senza avere l’autorizzazione” : multa da 300mila euro per Amazon, colpevole secondo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) di aver esercitato “attività postali in carenza di autorizzazione amministrativa”. La sanzione riguarda Amazon Italia Logistica, Amazon Italia Transport, Amazon Italia Service, Amazon europe Core e Amazon Ue, che fanno tutte capo al gruppo di Seattle. La decisione è stata presa al termine dell’istruttoria avviata nel mese ...

