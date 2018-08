Allerta Meteo | nuovo avviso della protezione civile per i forti temporali del weekend al

Allerta Meteo Estofex : rischio di alluvioni lampo - forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni sull’Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per alluvioni lampo, forti raffiche convettive di vento e grandine di grandi dimensioni per l’Italia, le Alpi, la Corsica e i Balcani. Stesso livello di Allerta per il Mar Ionio e il Mar Tirreno nordoccidentali per trombe marine. Un flusso zonale si rafforza sulle Isole Britanniche e la Scandinavia. Un’aria marittima leggermente più fresca si ...

Allerta Meteo - violenti temporali nel primo weekend di Agosto : FOCUS sui fenomeni estremi - attenzione al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Meteo - dopo il grande caldo arrivano temporali e grandine : Allerta anche a Roma : dopo il grande caldo, arrivano i temporali. Qualche rovescio ha già raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando un pò il grande caldo di ...

Caldo infernale - tregua in Campania : tornano temporali e Allerta meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, valido dalle 11 alle 20 di...

Allerta Meteo per i temporali : dopo l'afa la pioggia "guasta" il weekend : Il dipartimento della Protezione civile lancia l'Allerta meteo per forti precipitazioni su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania...

Caldo infernale - tregua in Campania : domani temporali e Allerta meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, valido dalle 11 alle 20 di...

Caldo infernale - tregua in Campania : domani temporali e Allerta meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, valido dalle 11 alle 20 di domani su ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per i forti temporali in arrivo al Centro/Sud : mappe e bollettini : Allerta Meteo – Un sistema di correnti d’aria più fredda proveniente dall’Europa orientale, favorirà, nella giornata di domani, una instabilità più diffusa sul nostro Paese, con rovesci o temporali sparsi, prevalentemente concentrati durante le ore pomeridiane e serali, su gran parte delle regioni Centro meridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica “gialla” valida dalle 11 alle 20 di domani su tutto il territorio. Sono previste “precipitazioni da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali“. La Protezione civile, precisa che “i fenomeni temporaleschi saranno ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per rovesci e temporali oggi e domani : oggi e domani in Veneto sono possibili ancora rovesci e temporali locali, con eventuali fenomeni anche intensi nell’area dolomitica, specie nella giornata odierna. In considerazione delle previsioni Meteo elaborate da Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione idrogeologica per il bacino dell’Alto Piave, nel Bellunese, con attenzione rinforzata per la frana di Cancìa, a Borca di ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per nubifragi sull’Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per nubifragi sull’Europa centrale e orientale e sui Balcani. L’alta pressione subtropicale sull’Africa nordoccidentale e sulla Penisola Iberica si sposta verso l’Europa centrale e ancora più a nord verso la Russia nord-occidentale. La dorsale sarà affiancata da geopotenziali relativamente bassi sull’Europa sudorientale con una depressione sopra ...

Allerta Meteo - super caldo e violenti temporali : Agosto estremo - attenzione al Centro/Sud : Allerta Meteo – Continua il super caldo sull’Italia, oggi le città più calde sono Roma e Firenze che hanno già raggiunto i +35°C mentre al Nord abbiamo un lieve calo delle temperature rispetto ai valori eccezionali di ieri quando in pianura Padana la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +39°C ma poi nella notte si sono ...

Allerta caldo - bollino rosso in 18 città. Ma arrivano grandine e temporali Previsioni meteo : caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore che possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ...

Allerta caldo - bollino rosso in 18 città. Ma arrivano grandine e temporali - anche a Roma - Previsioni meteo : caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore che possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ...