Allergie in aumento | attenzione a questi fattori di rischio

dilei

(Di venerdì 3 agosto 2018) Inle reazioni allergiche e l’ambiente scientifico si concentra sugli effetti dei tatuaggi. Ecco i rischi corsi, dalle infezioni al tumore della pelle. Nuovi studi registrano il preoccupante aumentare delle tipologie diche, anno dopo anno, colpiscono sempre più persone. La lente d’ingrandimento dei ricercatori è stata però posta soprattutto sugli effetti dei tatuaggi, in considerazione di undelle reazioni negative dell’organismo di chi si sottopone a tali trattamenti. Reazioni che, nei casi peggiori, possono rivelarsi dei tumori della pelle. Più del 3% delle persone che hanno dei tatuaggi hanno in seguito riscontrato delle complicanze, stando all’Istituto Superiore di Sanità. Si va da semplici dolori a delle infiammazioni, passando per dei granulomi. Nei casi più gravi però si registrano infezioni e reazioni allergiche. Uno studio tedesco però, ...