Alex Zanardi è bronzo

Paraciclismo - Mondiali 2018 : quinto oro azzurro firmato da Farroni. Alex Zanardi conquista il bronzo : A Maniago (Pordenone), i Mondiali 2018 di Paraciclismo continuano a sorridere all’Italia. Giorgio Farroni ha centrato il bersaglio grosso nella prova a cronometro della MT1 riuscendo a battere di 14″34 il cinese Chen, vera sorpresa della gara odierna, e di 16″99 lo spagnolo Garcia Abella. L’altro azzurro in gara, Leonardo Melle, ha ottenuto il sesto posto con oltre 4 minuti di ritardo. L’altra medaglia del Bel Paese ...

Alex Zanardi bacchetta Balotelli : “lui capitano della Nazionale? Complicato. Razzismo? Come disabilità - ma se ci si irrita…” : Alex Zanardi ha commentato la possibilità che Mario Balotelli diventi capitano della Nazionale, affrontando poi le tematiche legate al razzismo e alla disabilità nello sport Nei tre impegni della Nazionale appena conclusi, rispettivamente contro Arabia Saudita, Francia e Olanda, Mario Balotelli è tornato non solo in campo, ma anche a far discutere, Come sempre, nel bene e nel male. Lo si ama o lo si odia SuperMario, con il suo carattere ...

Balotelli capitano della Nazionale? Alex Zanardi commenta così : Balotelli capitano della Nazionale? Nelle ultime ore l’argomento ha creato diversi motivi di discussione, adesso è arriva il commento anche di Alex Zanardi a ‘Circo Massimo’, in onda su Radio Capital: “Mario Balotelli capitano della Nazionale? E’ un tema un po’ complicato, siamo diventati schiavi del politically correct ma se questo è accaduto ci saranno delle ragioni. La fascia di capitano deve essere una ...

“So che rischio - ma lo faccio”. Alex Zanardi - la decisione choc : i fan preoccupati : Un nome che gli italiani hanno sempre associato al coraggio e alla determinazione, quella con cui ha guardato negli occhi una vita che gli aveva giocato un terribile scherzo senza mai piegarsi, pronto ad andare avanti per la sua strada. Alex Zanardi, pilota che ha perso entrambe le gambe in un gravissimo incidente nel 2001, ancora una volta ha sorpreso i fan con la sua ultima decisione: quella di tornare a correre sulle quattro ruote, suo ...

Alex Zanardi : "La vita ha dei rischi - ma io penso di avere già dato. Per questo torno a fare le cose che amo" : "Crescendo, lavorando, vivendo, acquisisci maturità, capacità di riflessione, si diventa meno vulnerabili. Sono sempre stato abbastanza ben dotato nel difendermi dall'irrazionale. Mi si passi la battuta: sono sempre stato con i piedi per terra". Alex Zanardi è pronto ad affrontare una nuova sfida: gareggerà al Dtm, uno dei campionati automobilistici più competitivi al mondo. Torna a correre in uno sport che ...

Alex Zanardi correrà nella tappa italiana del Dtm : Alex Zanardi , plurimedagliato campione paralimpico nonché campionissimo automobilistico, prenderà parte alla tappa italiana in notturna del Dtm , il famoso campionato tedesco riservato alle vetture ...

Alex Zanardi nel DTM a Misano : La sua vita e il suo esempio, le sue prestazioni da atleta insieme ad umanità ed ottimismo, ispirano forza a milioni di persone in tutto il mondo. Sappiamo che sarà una partecipazione vera, non ...