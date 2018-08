Aleksandr Solženicyn e Jan Palach | memorie di agosto Il mese più buio per la Russia e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il 3di 10 anni fa scompariva, il sommo autore di Arcipelago Gulag, lo scrittore premio Nobel della letteratura 1970 che per 20 anni (dal 1974 al 1994) fu costretto a vivere in esilio, colpevole di un reato che ancor oggi è lo strumento più praticato dai regimi autoritari: raccontare la Storia, tenere viva la memoria, un valore inestimabile e insopprimibile. Difenderla dall’usura del tempo e dalle manipolazioni del potere. Cercare di lottare contro l’oblio e tentare di comprendere i meccanismi perversi della sopraffazione, della violenza esasperata, della facilità con la quale l’uomo si dimentica di essere uomo, poiché il mondo attorno a lui è il più disumano possibile. Se ci fate caso, pochissimi hanno ricordato questo ingombrante anniversario. Non fa più comodo nell’era della propaganda e delle fake news. Rovina la narrazione putiniana della Storia, che ...