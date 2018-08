Aleix Vidal dal Barca torna al Siviglia

Calciomercato Barcellona : Aleix Vidal a un passo dal ritorno al Siviglia : Aleix Vidal è a un passo dal Siviglia che, per l’esterno spagnolo del Barcellona , è pronto a mettere sul piatto 10 milioni complessivi, tra parte fissa (8) e bonus (2). Lo scrive il Mundo deportivo, che parla di “operazione chiusa in meno di 48 ore”. I due club hanno trovato l’accordo, con i blaugrana, che hanno ritenuto congrua l’offerta presentata e l’unico nodo da sciogliere riguarda i bonus che il ...

'Aleix Vidal nel mirino del Napoli' : ROMA - C'è una squadra italiana interessata ad Aleix Vidal ma non si tratta dell'Inter. Secondo il ' Mundo Deportivo ', il Napoli avrebbe sondato il terreno col Barcellona per il laterale ex Siviglia ,...