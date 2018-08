Al volante dopo aver bevuto | prende male la rotonda | incidente e denuncia

Arabia Saudita - per la prima volta una donna al volante dopo la revoca del divieto di guida [FOTO] : La Saudita Aseel Al Hamad ha festeggiato il 24 giugno la revoca del divieto di guida per le donne, con un giro d’onore nel suo Paese Aseel, prima donna membro del Consiglio della Federazione Automobilistica dell’Arabia Saudita, non aveva mai guidato su una pista del proprio Paese. Aseel Al Hamad ha dichiarato: “Amo da sempre le auto, e per me è stato un giorno molto emozionante. È il migliore momento di guida della mia vita. ...