Al mare in Germania | tour tra le isole tedesche

F1 Germania - Raikkonen amareggiato : «Deluso di questo terzo posto» : HOCKENHEIM - Kimi Raikkonen finisce sul terzo gradino del podio, ma non mostra particolare soddisfazione per questo risultato. C'è amarezza per l'errore del compagno di squadra, altrettanta per la ...

F1 – Vettel amareggiato dopo l’errore in Germania : scuse immediate e un caloroso abbraccio con Arrivabene [GALLERY] : Sebastian Vettel si scusa col team, Maurizio Arrivabene reagisce con un abbraccio di conforto Domenica amara, amarissima, per Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari è finito fuori pista, a pochi giri dal termine del Gp di Germania, sua gara di casa, dicendo addio ad ogni possibilità di vittoria davanti ai suoi tifosi. Vettel è stato costretto a tornare ai box, deluso e arrabbiato, e vedere la vittoria di Lewis Hamilton, suo diretto ...

Accoltella passeggeri sul bus per il mare - otto feriti : torna la paura in Germania : Una decina di persone sono state Accoltellate su un autobus a Lubecca, non lontano da Amburgo. Secondo il giornale locale Luebecker Nachrichten la persona responsabile dell'attacco all'arma...

Migranti - Austria-Germania-Italia creano “l’asse dei volenterosi” : intesa per fermare gli sbarchi in Europa : Migranti, Austria-Germania-Italia creano “l’asse dei volenterosi”: intesa per fermare gli sbarchi in Europa Italia, Germania e Austria formano l’asse dei volenterosi per contrastare gli sbarchi in Europa. “Chiederemo sostegno alle autorità libiche e chiederemo alle missioni internazionali di non usare l’Italia come unico punto di arrivo. Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare […] L'articolo ...

MotoGP - GP Germania 2018 : chi riuscirà a fermare Marc Marquez? Lo spagnolo e la Honda sembrano imbattibili al Sachsenring : Chi potrà fermare Marc Marquez al Sachsenring? La domanda è legittima e il dubbio è sostenuto dai numeri e dalle cifre, incontrovertibili. Lo spagnolo si presenta da leader del Mondiale di MotoGP su un circuito che pare fatto su misura per lui. Sinistrorso, piccolo e da percorrere quasi sempre in piega. Non è un caso che Marc qui abbia praticamente sempre vinto. Esclusi i primi due anni di Motomondiale, in cui il catalano non era ovviamente già ...

Migranti : asse tra Italia - Austria e Germania per fermare gli sbarchi : Subito dopo l'incontro a tre, Salvini vedrà i 'colleghi' di Francia e Svizzera, poi parte il vertice informale: il primo test per capire se la politica dell'asse diventerà sinonimo di quella europea.

Accordo tra Italia - Germania e Austria per fermare gli sbarchi : "Vogliamo introdurre ordine nella politica migratoria, ma vogliamo garantire un approccio umanitario e proteggere effettivamente le frontiere esterne dell'Unione europea" ha detto il ministro dell'...

VERTICE NATO/ Il "successo" boomerang di Trump : riarmare la Germania : A Bruxelles, al VERTICE sulla NATO, Trump si è rivelato un abile negoziatore. Ha strappato l'impegno degli alleati a finanziare la NATO. Ma non ha soppesato le conseguenze. MARIO MAURO(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:02:00 GMT)VERTICE UE/ Mauro: ci serve un patto con la Merkel su migranti e CommissioneGUERRA IN SIRIA/ "Macron ci sta portando al massacro per arricchire la Francia", di M. Mauro