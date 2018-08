Al Bano | stop ai concerti causa stress E Loredana Lecciso consiglia Romina Power

tvzap.kataweb

(Di venerdì 3 agosto 2018)imprevisto per AlCarrisi, costretto a fermare la sua intensa attività live adi qualche piccolo problema alle sue corde vocali, accumulatisi negli ultimi anni (e magari approfittare di questo pitper godersi il nipotino). Il cantante, dunque, si prenderà una pausa ricostituente fin dai primi giorni del 2019 per riuscire a tornare in piena forma già nel corso del prossimo anno. La cosa non sarebbe passata inosservata ache, seppur non essendo più la compagna del cantante, avrebbe fatto trapelare che secondo lei non è il caso checontinui a spingerlo nelle loro attività canore. LEGGI: Donna Jolanda, madre di Al, a ruota libera sue laAl, una pausa per sistemare le corde vocali Insomma, Alha deciso di sospendere momentaneamente ia partire da gennaio 2019 e lo ha motivato rilasciando qualche ...