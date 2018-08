Al Bano non canterà più? Lui smentisce | “Tutto falso”

Loredana Lecciso dà un consiglio alla Power su Al Bano : "Non devi costringerlo" : Questo è stato sicuramente un anno movimentato per Loredana Lecciso, dopo l'addio ad Al Bano Carrisi ha dovuto ricominciare da capo. Ma come se la sta passando la showgirl? Pare abbastanza bene. I ...

Al Bano e Romina truffati a Rimini (e non sono i soli) : «In cinquant’anni di carriera non ci era mai successa una cosa del genere». A parlare sono Al Bano e Romina Power, ancora scossi per aver annullato il concerto che avrebbero dovuto tenere al Beat Village nella Darsena di Rimini il 26 luglio scorso. «Abbiamo provato in tutti i modi ad andare sul palco per rispetto dei fan, ma quando è stato chiaro che, oltre a noi, nemmeno i tecnici e gli operai sarebbero stati pagati dagli organizzatori, ...

Al Bano : 'Con Romina nessuna cena romantica. E non eravamo soli' : FUNWEEK.IT - Il settimanale Chi ha colpito ancora sbattendo in prima pagina Al Bano e Romina che qualche giorno fa sono stati pizzicati a cena insieme in un ristorante di Milano. Dalle foto apparse ...

Non doveva succedere. “Ma purtroppo è successo”. Al Bano e Romina - la notizia choc : Sembrava essere un periodo davvero d’oro per Al Bano e Romina, tornati a esibirsi insieme e secondo diverse testate di gossip, forse, anche a ritrovare un’intimità perduta e ora nuovamente a portata di mano, dopo la separazione del cantante da Loredana Lecciso che aveva subito scatenato la fantasia dei fan. Eppure proprio in queste ore i due sono stati protagonisti di un episodio decisamente spiacevole, raccontato ai fan ...

Al Bano sulla fine del matrimonio con Romina Power : ‘Non so ancora darmi una spiegazione’ : “Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi. Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose”. Al Bano parla di Romina Power nel numero di Oggi in edicola il 26 luglio, il cantante di Cellino odia il ...

AlBano e Romina - la verità sul concerto annullato a Rimini : 'Non siamo stati pagati' : Albano Carrisi e Romina Power costretti ad annullare uno dei loro concerti previsti quest'estate a Rimini. Lo show era in programma ieri sera e per l'occasione tantissimi fan della coppia d'oro della musica italiana si erano mobilitati e organizzati per assistere dal vivo allo show che tuttavia è stato annullato. E sui social Albano e Romina hanno spiegato i motivi di tale decisione, precisando che alla base di tutto c'è la pessima ...

Al Bano non si ritira più e fa un gesto romantico per Romina : Romina Power e Al Bano: lui fa un annuncio choc Circa un anno fa Al Bano ha annunciato di voler ritirarsi dalle scene, appendendo il microfono al chiodo. Un annuncio, che non ha fatto minimamente piacere ai tantissimi fan, i quali si sono riversati immediatamente sulle pagine social ufficiali del cantante per chiedergli di ripensarci. E dopo mesi di grande silenzio su questa faccenda pare davvero che Al Bano abbia fatto realmente marcia indietro ...

Al Bano e Romina - Ylenia è viva : nuovi indizi dalla Germania. Ma non convincono : Ylenia Carrisi, la prima figlia di Al Bano e Romina Power, scomparsa nel 1993, sarebbe viva, secondo le dichiarazioni di un non meglio precisato detective della squadra omicidi di New Orleans. nuovi elementi che confermerebbero la notizia arrivano dalla Germania. Il magazine Frau Aktuell afferma che recenti indizi porterebbero alla donna, ma non sono stati rivelati dalla polizia perché le indagini sono ancora in corso. Queste indiscrezioni ...