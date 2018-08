“Aiuto!” Una ragazza per terra | poi le urla | il video choc e l’amara verità

caffeinamagazine

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ilè rimbalzato in rete e mostrava una giovane sdraiata per, cheva per il dolore alla spalla e per un ginocchio sbucciato. Nel filmato si sente lastrillare e si vede un gruppetto di turisti fermo a osservare la scena. Nessun malore, o aggressione, la 15enne finita in rete era una ladra. Il rocambolesco furto finito male ieri a Venezia, alla Giudecca, è stato filmato da abitante della zona e poi è stato pubblicato sui social. Protagonista una rumena di 15 anni, e la sua complice, che è riuscita a fuggire dopo essere stata scoperta dal padrone dell’appartamento che avevano appena svaligiato. Le due erano state pizzicate da un cittadino veneziano, che rientrato nel proprio palazzo, sente qualcuno che si muove furtivamente, poi davanti all’appartamento di sua proprietà, si accorge subito che la serratura era stata forzata. Nota così le due giovani e ...