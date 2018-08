“Aiutiamola!” L’appello dei vip per Anna | la ‘bimba pesciolino’ | che male ha

caffeinamagazine

(Di venerdì 3 agosto 2018), 4 anni, di Jesolo ma ora vive in Austria, è una ‘bimba pesciolino’. È il Corriere della Sera a raccontare la sua storia. Per lei, che soffre di una malattia genetica rara, l’ittiosi lamellare, che secca e screpola la pelle fino a indurirla, si sono già mossi anche i vip nostrani per aiutarla. Perché la malattia di, che trascorre buona parte della giornata giocando a carte e completando dei puzzle quando non è immersa in una vasca da bagno o distesa sul lettino mentre la mamma le spalma della crema su tutto il corpo, è molto rara. In Italia si stima che ci siano appena una ventina di bambini al di sotto dei 10 anni a soffrirne e contando anche gli adulti non si supera la cifra dei 300 malati. “Troppo pochi per convincere le aziende farmaceutiche a investire nella ricerca di una cura” spiega la mamma, Alessandra Colabraro, avvocato 46enne che fa parte ...