Airbus Renzi | Trenta | Rescisso il contratto Stop arroganza al potere

Airbus di Stato - rescisso il contratto. Trenta : «Finita l'arroganza di Renzi» : rescisso il contratto di leasing dell' Airbus di Stato voluto da Renzi . Ad annunciarlo il ministro della Difesa Elisabetta Trenta in un video su facebook: 'Oggi mettiamo definitivamente un punto all'...

Trenta : «Abbiamo rescisso il contratto dell'Airbus di Renzi» : «Oggi mettiamo definitivamente un punto all'arroganza al potere. Oggi chiudiamo la storia dell'Airbus di Matteo Renzi. Ho incaricato gli uffici tecnici di comunicare ad Armaereo la rescissione del ...

Air Force Renzi - Trenta “rescisso contratto di leasing”/ Airbus ha volato 88 volte : Alfano il più ‘presente’ : Air Force Renzi, Ministro Trenta "abbiamo rescisso il contratto di leasing dell'Airbus di Stato, una vergogna". La difesa dell'ex premier e l'attacco del M5s: 88 voli, Alfano il più presente(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 20:20:00 GMT)

Airbus di Stato - l’annuncio della ministra Trenta : “Chiuso il contratto dell’aereo di Renzi” : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta: "Oggi chiudiamo la storia dell'Airbus di Matteo Renzi. Ho incaricato gli uffici tecnici di comunicare ad Armaereo la rescissione del contratto".Continua a leggere

“Air Force Renzi? Offensivo” - Matteo contro Conte-Di Maio/ Video - rottamato Airbus A340 : “coprono errori M5s” : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:04:00 GMT)

Lo stop di Conte all’Airbus voluto da Renzi : basta sprechi : L’Airbus A340 dell’epoca di Matteo Renzi viene cancellato dal servizio di Stato. Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte, ne decretano la condanna a morte anche plasticamente convocando i giornalisti nell’Hangar di Fiumicino dove il gigantesco velivolo è in rimessaggio da mesi. Il vicepremier e il ministro salg...

Conte - "stop contratto Airbus 340-500"/ Video - Air Force Renzi rottamato - Di Maio : "fine dell'Ancien Régime" : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:35:00 GMT)

Conte annuncia stop contratto Airbus voluto da Renzi - Di Maio : fine dell'Ancien Régime : "E' la fine dell'Ancien Regime. Questo aereo è il simbolo dell'arroganza di potere di Renzi e di tutti quelli che lo hanno sostenuto, che gli italiani hanno mandato a casa il 4 marzo". Così Luigi Di ...

Conte - stop al contratto per l'Airbus voluto da Renzi - : Il premier ha annunciato di voler rinunciare al velivolo utilizzato "per i voli di Stato": "È uno spreco e un capriccio", afferma. La replica dell'ex segretario del Pd: "Bufale, non era per me ma per ...

Air Force Renzi - il premier Conte : “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai commissari di Alitalia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler rescindere il contratto di leasing da 150 milioni di euro del mega aereo di Stato Airbus 340-500 voluto dall’ex premier Matteo Renzi. “Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato” ha scritto su Facebook. Ma tra il dire e il fare c’è di ...

Conte : stop a contratto Airbus voluto da RenziIl leader Pd : sono bufale - l'aereo non per me : Su Facebook il premier annuncia "la volontà di rescindere il contratto dell'Airbus A340-500, acquistato in passato" dal governo Renzi. Sempre via social la replica: "Quando tornano su bufale come 'l'aereo di Renzi' significa che sono disperati: quell'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese"

Conte rottama l'Airforce-Renzi : stop al mega-contratto dell'Airbus : ROMA - Il premier Giuseppe Conte volerà con mezzi più economici. rottamato il super-aereo della presidenza del Consiglio voluto dall'ex premier Matteo Renzi. 'Meno spreco di denaro pubblico, meno ...

Giuseppe Conte cancella l'Airbus di Matteo Renzi : 'Un capriccio inutile - quanti soldi abbiamo sprecato' : Giorno dopo giorno, Matteo Renzi e i residui del Renzismo cadono a pezzo. L'ultimo colpo arriva da Giuseppe Conte , il quale riesce a cancellare con un tratto di penna un pezzo di storia , amarissima, ...

Conte ordina lo stop all'Aereo di Renzi : rescisso il contratto di leasing dell'Airbus A340-500 : Rottamato l'aereo della presidenza del Consiglio voluto dall'ex premier Matteo Renzi. «Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto...