Airbus di Stato | l’annuncio della ministra Trenta | “Chiuso il contratto dell’aereo di

Airbus di Stato - rescisso il contrattodi leasing : MILANO - 'Oggi mettiamo definitivamente un punto all'arroganza al potere. Oggi chiudiamo la storia dell'Airbus di Matteo Renzi. Ho incaricato gli uffici tecnici di comunicare ad Armaereo la ...

Tutti i numeri dell'Airbus di Stato (usato anche con un solo passeggero a bordo) : Ottantotto viaggi in tutto, anche molto brevi, su 41 dei quali c’è il segreto di Stato. Su 300 posti, quali utilizzati in media sono stati 23, per un costo orario di 25 mila euro. Sono alcuni dei numeri dell’Airbus di Stato, voluto dal governo Renzi, e utilizzato negli ultimi anni da esponenti del governo (mai dal premier toscano). anche da un ministro solo: il 21 gennaio scorso, il super aeroplano partito da Bruxelles in ...

