AIR FORCE RENZI | TRENTA “RESCISSO CONTRATTO DI LEASING” Solo 3 voli di Scalfarotto con

"Termina l'arroganza di Renzi". Salta il contratto dell'AIR force : È l'epilogo dell'Air force di Matteo Renzi. Oggi, infatti, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha annunciato: "Oggi si chiude del tutto la storia dell'Airbus di Matteo Renzi, un aereo costato complessivamente 150 milioni di euro in 8 anni. Oggi mettiamo definitivamente un punto all'arroganza al potere". Nel suo videomessaggio il ministro mostra la lettera "con cui ho chiesto alla Direzione degli Armamenti Aeronautici la risoluzione del ...

'AIR FORCE Renzi' - rescisso contratto di leasing : "Ho chiesto alla Direzione degli Armamenti aeronautici la risoluzione del contratto dell' Airbus di Renzi ". E' quanto comunica via Facebook il ministro della Difesa Elisabetta Trenta , riferendo che "...

AIR FORCE Renzi - Trenta : contratto rescisso - basta arroganza : rescisso il contratto di leasing dell' Airbus di Stato voluto da Renzi . Ad annunciarlo il ministro della Difesa Elisabetta Trenta in un video su facebook: 'Oggi mettiamo definitivamente un punto all'...

AIR FORCE Renzi - Trenta “rescisso contratto di leasing”/ Airbus ha volato 88 volte : Alfano il più ‘presente’ : Air Force Renzi, Ministro Trenta "abbiamo rescisso il contratto di leasing dell'Airbus di Stato, una vergogna". La difesa dell'ex premier e l'attacco del M5s: 88 voli, Alfano il più presente(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 20:20:00 GMT)

AIR FORCE Renzi - Trenta : ‘Contratto rescisso Atto simbolico - stop arroganza al potere’ : L’Airbus A340-500, divenuto famoso come “Air Force Renzi“, non verrà più utilizzato per i voli di Stato. “Oggi mettiamo definitivamente un punto all’arroganza al potere. Oggi chiudiamo la storia dell’Airbus di Matteo Renzi – ha annunciato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta in un video su Facebook – ho incaricato gli uffici tecnici di comunicare ad Armaereo la rescissione del contrAtto“. Il ...

"Rescisso il contratto dell'AIR FORCE Renzi : costava 150 milioni - il prezzo del suo ego smisurato" : "Oggi mettiamo definitivamente un punto all'arroganza al potere. Oggi si chiude del tutto la storia dell'Airbus di Matteo Renzi, un aereo costato complessivamente 150 milioni di euro in 8 anni. Ma vi rendete conto? 150 milioni di euro: forse il prezzo che Renzi aveva dato al suo smisurato ego... E noi, sia chiaro, con questo atto simbolico abbiamo cercato solo di normalizzare le cose. Il nostro è un semplice tributo alla ...

AIR FORCE Renzi - 88 voli in due anni : ma quasi sempre l’aereo viaggiava semi-vuoto : L'Air Force Renzi, l'Airbus 340-500 acquistato in leasing dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, è stato impiegato per 88 voli tra il 2016 e il 2018. Ma molto spesso l'aereo ha viaggiato semi-vuoto, con pochissimi passeggeri a bordo. Il record spetta ad Angelino Alfano, che lo ha preso in completa solitudine per tornare da Bruxelles a Roma.Continua a leggere

AIR FORCE Renzi : 88 voli in 19 mesi Quasi la metà per Alfano : L'ex titolare della Farnesina, ora ritiratosi dalla politica attiva, è stato il maggior utilizzatore. La presidenza del Consiglio ha reso noti i dettagli di 47 degli 88 voli registrati, gli altri ...

Gli 88 voli (semivuoti) dell'AIR FORCE Renzi. Quella volta che Alfano viaggiò da solo : Ottantotto voli, su rotte lunghe - da New York a New Delhi, da Giacarta a Rio de Janeiro - ma anche su rotte brevi, come Quella per Marsiglia o Lubiana, sempre semivuoti. In media 23 passeggeri a bordo, mai più di 120 dei 300 posti riempiti, con un caso speciale, quello di Angelino Alfano di ritorno da Bruxelles praticamente da solo. A fare i conti dell'Air Force Renzi sono oggi il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano.Alle polemiche ...

La verità dell'"AIR FORCE Renzi" : dai maxi costi ai voli semivuoti : 'Fanno queste pagliacciate perché non sanno come svicolare l'attenzione da altro - tuona l'ex premier piddì - è l'aereo per le missioni internazionali, per portare il Made in Italy nel mondo. Io non ...

I voli - semivuoti - dell'«AIR FORCE Renzi» e quel carteggio sui lavori interni : Se proprio è necessario, per i viaggi all'altro capo del mondo, usa un B 747 di British Airways. Magari modificato negli spazi interni, ma preso a nolo volta per volta. Sparagnina…

AIR FORCE Renzi - Di Maio : “Preso per esigenze narcisistiche - dismetteremo giocattolo”. Proteste in aula : “Buffone” : Bagarre in aula, al Senato, sull'Air Force Renzi. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parla di un acquisto per "esigenze narcisistiche", scatenando le Proteste del Pd che urla "buffone" e "bugiardo". Nello scontro interviene la presidente Casellati per placare gli animi. E Di Maio conclude: "dismetteremo questo 'giocattolo’".Continua a leggere

Senato - giornata di risse bagarre su Bonafede-Lanzalone e sul caso 'AIR FORCE Renzi' : ROMA. Chissà se avrà avuto un peso il caldo asfissiante che stringe in una morsa Roma. Ma oggi al Senato la giornata è stata funestata da risse e lanci di insulti. Momento rovente durante il question ...

Senato - bagarre in aula sul caso AIR FORCE Renzi : Casellati sospende lavori e bacchetta Bonafede : Infine, ha concluso, 'chi parla a sproposito di operazione di propaganda dovrebbe vederlo e farsi un giro nel mondo reale per capire in quali condizioni versano i treni regionali sui cui viaggiano i ...