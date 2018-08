Air Force Renzi | Trenta “rescisso contratto di leasing” Airbus ha volato 88 volte

Air Force Renzi - Trenta : contratto rescisso - basta arroganza : rescisso il contratto di leasing dell' Airbus di Stato voluto da Renzi . Ad annunciarlo il ministro della Difesa Elisabetta Trenta in un video su facebook: 'Oggi mettiamo definitivamente un punto all'...

"Rescisso il contratto dell'Air Force Renzi : costava 150 milioni - il prezzo del suo ego smisurato" : "Oggi mettiamo definitivamente un punto all'arroganza al potere. Oggi si chiude del tutto la storia dell'Airbus di Matteo Renzi, un aereo costato complessivamente 150 milioni di euro in 8 anni. Ma vi rendete conto? 150 milioni di euro: forse il prezzo che Renzi aveva dato al suo smisurato ego... E noi, sia chiaro, con questo atto simbolico abbiamo cercato solo di normalizzare le cose. Il nostro è un semplice tributo alla ...

Gli 88 voli (semivuoti) dell'Air Force Renzi. Quella volta che Alfano viaggiò da solo : Ottantotto voli, su rotte lunghe - da New York a New Delhi, da Giacarta a Rio de Janeiro - ma anche su rotte brevi, come Quella per Marsiglia o Lubiana, sempre semivuoti. In media 23 passeggeri a bordo, mai più di 120 dei 300 posti riempiti, con un caso speciale, quello di Angelino Alfano di ritorno da Bruxelles praticamente da solo. A fare i conti dell'Air Force Renzi sono oggi il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano.Alle polemiche ...

AirForce Renzi - è bagarre al Senato Il Pd : "Di Maio è buffone" : Fischi e urla da una parte, applausi dall'altra. L'Air Force Renzi - soprannome dell'Airbus di Stato preso in leasing dal governo presieduto dall'ex segretario Pd - scatena la bagarre in Aula al Senato (guarda il video).Tutto è iniziato con una domanda sul tema a Luigi Di Maio che rispondeva ai Senatori durante il classico question time. Il ministro e vicepremier ha definito l'aereo "uno spreco multimilionario a danno dei cittadini italiani". ...

Air Force Renzi - Di Maio : “Preso per soddisfare esigenze narcisistiche”. Scoppia la protesta in Senato : “Buffone - bugiardo” : Bagarre nell’aula del Senato sull’Airbus di Stato preso in leasing dal governo Renzi e il cui contratto l’attuale esecutivo ha deciso di rescindere. A scatenare la protesta sono state le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio, che rispondendo a una domanda nel corso del question time ha detto che l’apparecchio è “stato preso per soddisfare esigenze puramente narcisistiche, uno spreco multimilionario ai danni dei cittadini ...