Afghanistan : almeno 20 morti e 40 feriti in attacco moschea sciita :

È in corso un attacco a Jalalabad - in Afghanistan - sono state prese in ostaggio circa 40 persone : Martedì alcuni uomini armati – forse miliziani islamisti, ha scritto Reuters – hanno attaccato un edificio governativo a Jalalabad, nell’est dell’Afghanistan, e hanno preso decine di persone in ostaggio. Secondo il racconto di un testimone, l’attacco è iniziato quando un’auto The post È in corso un attacco a Jalalabad, in Afghanistan, sono state prese in ostaggio circa 40 persone appeared first on Il Post.

Afghanistan - attacco kamikaze in una scuola per ostetriche : tre morti : E' di tre morti e diversi feriti il bilancio dell'attacco a una scuola di addestramento per ostetriche a Jalalabad, in Afghanistan. Tra le vittime due guardie della sicurezza e un autista, uccisi da ...

È in corso un attacco in una clinica ostetrica a Jalalabad - in Afghanistan : Sabato mattina alcuni uomini armati hanno attaccato una clinica ostetrica a Jalalabad, città dell’Afghanistan orientale, facendo esplodere alcuni ordigni e sparando colpi di arma da fuoco. Diversi studenti e membri del personale medico che si trovavano nella clinica sono riusciti The post È in corso un attacco in una clinica ostetrica a Jalalabad, in Afghanistan appeared first on Il Post.

Afghanistan - attacco a convoglio intelligence locale : 3 feriti : Afghanistan, attacco a convoglio intelligence locale: 3 feriti Afghanistan, attacco a convoglio intelligence locale: 3 feriti Continua a leggere L'articolo Afghanistan, attacco a convoglio intelligence locale: 3 feriti proviene da NewsGo.

Afghanistan - attacco kamikaze : 5 morti : 7.13 Un attentatore suicida si è fatto saltare in aria durante il passaggio di un convoglio di agenti dell'intelligence afghana a Kabul, uccidendo almeno cinque persone e ferendone altre sei. Lo riferisce la polizia,e i talebani hanno già rivendicato l'azione. Quattro delle vittime erano membri della Direzione nazionale della sicurezza afghana, il servizio di intelligence.

Almeno 11 persone sono morte in un attacco suicida vicino all’aeroporto internazionale di Kabul - in Afghanistan : Almeno 11 persone sono morte, e 14 sono rimaste ferite, in un attentato suicida vicino all’aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan. L’attentato è avvenuto pochi minuto dopo che il vicepresidente afghano Rashid Dostum era tornato nel paese, dopo circa un anno The post Almeno 11 persone sono morte in un attacco suicida vicino all’aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

Attacco in Afghanistan - Nato : ucciso militare americano - due feriti : Attacco in Afghanistan, Nato: ucciso militare americano, due feriti Attacco in Afghanistan, Nato: ucciso militare americano, due feriti Continua a leggere L'articolo Attacco in Afghanistan, Nato: ucciso militare americano, due feriti proviene da NewsGo.

Attacco in Afghanistan - Nato : ucciso militare americano - due feriti : Un militare statunitense è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in Afghanistan in un "apparente Attacco dall'interno", ovvero ad opera di un soldato delle forze regolari o della sicurezza ...

Un soldato americano ucciso in un attacco in Afghanistan : Un soldato statunitense è rimasto ucciso in un attacco nel sud dell'Afghanistan. Altri due sono rimasti feriti. Lo rende noto la Nato. L'attacco - secondo quanto riferisce la polizia locale - sarebbe ...

Afghanistan - attacco dei talebani dopo la tregua : 11 vittime : Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime Continua a leggere L'articolo Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime proviene da NewsGo.

Afghanistan - 19 poliziotti uccisi in attacco : talebani rivendicano : Afghanistan, 19 poliziotti uccisi in attacco: talebani rivendicano Afghanistan, 19 poliziotti uccisi in attacco: talebani rivendicano Continua a leggere L'articolo Afghanistan, 19 poliziotti uccisi in attacco: talebani rivendicano proviene da NewsGo.

Afghanistan : attacco a moschea in Herat - uccisi sette fedeli :

Afghanistan : attacco a moschea - 4 morti : Quattro persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite ieri pomeriggio nella provincia orientale afghana di Khost durante un attacco in una moschea nel distretto di Mando Zayi: lo ha reso ...