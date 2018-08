“Addio | Claudio” Per anni al fianco dei cittadini Lo schianto lo ha portato via

caffeinamagazine

(Di venerdì 3 agosto 2018) Auto contro Tir. Un morto. Succede a San Paolo sulla Strada provinciale IX in direzione di Quinzano d’Oglio. Per cause ancora da accertare l’auto con a bordo il 56enne Claudio Maggi ha sbandato improvvisamente andando poi ad impattare contro un Tir che, proprio in quel momento, proveniva dalla direzione opposta. Ex assessore proprio a Quinzano e candidato anche alle ultime elezioni amministrative Maggi non è morto sul colpo: quando i soccorritori lo hanno trovato era già in arresto cardiaco, ma è stato rianimato e trasferito in ospedale in elicottero, al Civile di Brescia. Troppo gravi le ferite riportate: ha resistito solo pochi minuti prima di chiudere gli occhi per sempre. Il conducente del Tir avrebbe fatto il possibile per frenare ed evitarlo, senza riuscirci. La salma al momento riposa all’obitorio del Civile, a disposizione della magistratura che potrebbe disporne ...