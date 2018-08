Addio a ' Zombie Boy' | suicida Rick Genest | il modello diventato famoso grazie a Lady Gaga

Blastingnews

(Di venerdì 3 agosto 2018) È morto, meglio conosciuto comeBoy per via dei suoi tatuaggi che lo rendevano somigliante ad una sorta di scheletro vivente. Era entrato nel Guinnes dei primati per la vastissima quantità di tattoo sparsi su tutto il corpo (erano 176 tra cui 136 rappresentavano ossa umane). Il 32enneè stato ritrovato senza vita nella sua abitazione nel quartiere Plateau-Mont Royal, a Montreal, alle ore 17 dell'1 agosto. La polizia locale ha riconosciuto il decesso come suicidio. La carriera nel mondo nella moda e la fama raggiunta con Born This Waydivennein tutto il mondo con il soprannome diBoy dopo chel'aveva scoperto e scelto per il videoclip di Born This Way. Nel 2010 era stato notato dal designer Nicola Formichetti ed era divenuto testimonial di una campagna pubblicitaria di Thierry Mugler per la collezione autunno e inverno 2011. ...