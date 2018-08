Abrogare la legge Mancino La proposta divide Salvini e Di Maio

Razzismo - Ministro Fontana “Arma ideologica - Abrogare legge Mancino”/ M5S - Di Maio frena "Non è nel contratto" : Razzismo, Ministro Fontana “abroghiamo la Legge Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:07:00 GMT)

Meloni plaude a Fontana : "Fratelli d'Italia favorevole ad Abrogare la legge Mancino" : Anche Fratelli d'Italia dice sì all' abrogazione della legge Mancino . La proposta avanzata dal ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana raccoglie così anche il beneplacito di Giorgia Meloni , ...

Fontana : "Abrogare la legge Mancino. Razzismo diventato arma ideologica" : Il post: "Se c'è quindi un Razzismo, oggi, è in primis quello utilizzato contro gli italiani". Pd e Leu insorgono

Legge Mancino - cosa prevede la norma che il ministro Fontana vuole Abrogare : le sanzioni per i crimini d’odio : È il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione di chi commette crimini d’odio. Questa è la Legge Mancino, la norma introdotta nel 1993 che ha preso il nome dall’allora ministro dell’Interno proponente, Nicola Mancino, e che ora Lorenzo Fontana, titolare del dicastero della Famiglia, propone di abrogare, sostenendo che “in questi anni strani si è trasformata in una sponda ...

Daisy Osakue - Lorenzo Fontana propone di Abrogare la legge Mancino : 'Scusa per accusare gli italiani' : Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana lancia la battaglia contro i reati di opinione, proponendo di abrogare la famigerata legge Mancino. Con un lungo post su Facebook, il leghista ricorda come ...

