A scuola senza vaccini | la Toscana prepara norme diverse

A settembre si entrerà a scuola anche senza vaccini : La commissione Affari costituzionali ha approvato due emendamenti al Milleproroghe di M5s e Lega che fanno slittare...

scuola/ La parità presa sul serio. E senza smantellare il sistema pubblico : Il nuovo Governo non sembra volersi occupare della parità scolastica. Che pure si potrebbe realizzare senza certo danneggiare il sistema pubblico. ANNAMARIA POGGI(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 06:10:00 GMT)

scuola/ Da san Benedetto a Newman - senza scopo non c'è vero preside : "Non si può contemporaneamente educare l'uomo e il cittadino". La frase di Rousseau spiega il cortocircuito burocratico della dirigenza scolastica. GIUSEPPE MERONI(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:10:00 GMT)

scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto

scuola - assunzioni 2018/ Idonei concorso infanzia e primaria 2016 reclamano la loro presenza : GM unica : Scuola, assunzioni 2018: gli Idonei concorso infanzia e primaria 2016 fanno sentire nuovamente la loro voce e reclamano la loro presenza nelle graduatorie di merito.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:17:00 GMT)

Formazione e scuola - 2 milioni per 'Senza zaino' : Oltre 2 milioni di euro per il progetto Senza Zaino , grazie al progetto L'ora di lezione non basta, che ha ottenuto un contributo di 2,3 milioni di euro nell'ambito del fondo per il contrasto alla ...

Vaccini - verso l’autocertificazione (senza documenti sanitari) per frequentare la scuola? : (Foto: NORBERT MILLAUER/AFP/Getty Images) Potrebbe bastare l’autocertificazione dei genitori per permettere ai figli di frequentare la scuola a partire da settembre. La vaccinazione resterà obbligatoria da 0 a 16 anni, ma l’adulto non dovrà portare la documentazione Asl, la cui scadenza di presentazione è prevista per martedì 10 luglio, per iscrivere il minore all’anno scolastico 2018-2019; in ottemperanza alla legge ...

Università per tutti senza esami o meriti : così iniziò lo sfascio della nostra scuola : In poche parole, il '68 è stato la distruzione dell'autorità di un'istituzione fondamentale dello Stato Italiano: la scuola. Prima di quella data, la formazione dei giovani aveva un percorso razionale e rigido, definito dalle leggi del 1923, emanate da Giovanni Gentile, e poi da Giuseppe Bottai nel '40. Per capire che la condizione comatosa in cui si trova questa istituzione (scuola/ Università) non è figlia di un destino cinico e baro, bisogna ...

scuola - i supplenti senza stipendio da febbraio. Cisl : “Intervenga il governo” : Cinque mesi senza stipendio e ora non avranno diritto nemmeno a presentare la domanda per l’indennità di disoccupazione. È la via crucis di centinaia di docenti-supplenti che dal mese di febbraio non ricevono un centesimo di euro dallo Stato, in particolare gli insegnanti che durante l’anno sostituiscono i colleghi in malattia o hanno contratti a “termine” che durano settimane o mesi per i più fortunati. Per loro avere uno stipendio è diventato ...

scuola - Personale senza stipendio : lo Stato non eroga 900mila euro : Scuola, ultime notizie 13 giugno 2018 – Un comunicato stampa dell’ANQUAP, l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, mette in luce la grave situazione che stanno vivendo molti lavoratori (non solo precari) circa le loro mancate retribuzioni. L’Associazione, in particolare, denuncia in maniera plateale le gravi colpe imputabili espressamente allo Stato, attraverso il Mef e il […] L'articolo ...

scuola - diplomati magistrali - precariato e organici : senza decreto urgente nuovo anno a rischio regolarità : Rimane irrisolto il nodo sui diplomati magistrali, precariato e organici, tanto che il sindacato della Scuola Anief chiede un incontro urgente al neo Ministro del MIUR Marco Bussetti . Secondo il ...

