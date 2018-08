A Pompei riemerge la Domus Vintage | casa di un ricco raffinato

Pompei - riemerge l'ultimo fuggiasco : morì travolto dalla lava del Vesuvio : Ha avuto in sorte una fine orribile e l'ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei - documenta...

Pompei - riemerge l'ultimo fuggiasco : morì travolto dalla lava del Vesuvio : Ha avuto in sorte una fine orribile e l'ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei- documenta in ...