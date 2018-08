A Gallavotti il premio Poincaré per la fisica matematica

blogo

(Di venerdì 3 agosto 2018) Giovanniè stato insignito del, il maggiore riconoscimento internazionale per la, tanto da essere considerato alla stregua del Nobel per questa disciplina. Napoletano, 77enne, professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma,è il primo italiano a ottenere questo importantissimo, che arriva dopo il “Nazionale Presidente della Repubblica” per la Classe di Scienze Naturali dell’Accademia Nazionale dei Lincei ricevuto nel 1997 e la Medaglia Boltzmann che gli è stata conferita nel 2007 e che è il più alto riconoscimento internazionale per i contributi scientifici alla meccanica statistica. Insieme asono stati premiati anche gli scienziati Michael Aizenman e Percy Deift. L'italiano ha ottenuto questoper le sue ricerche condotte nell'ambito della meccanica statistica, in particolare sulla teoria ...