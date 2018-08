A che punto sono i negoziati per Brexit | secondo l’Europa

Camera di Commercio : voucher e punto di assistenza digitale per sostenere le imprese aretine : Digitalizzazione del sistema economico, alternanza scuola lavoro e turismo sono le priorità di interventi individuate dalla recente legge di riforma per l'intero sistema Camerale. E proprio per ...

RLab - a che punto è la notte. L illuminazione intelligente contro l inquinamento luminoso : Infine, per 'La scienza in vacanza' vi presentiamo il terzo volume di 'Esperimenti scientifici' in uscita con Le Scienze : una guida per i bimbi alla scoperta di spazio e ambiente, con semplici ...

A che punto è la notte : Accipicchia a che punto è la notte. Così diceva ieri Merlino – alle due di notte – mentre, barman a Honolulu, shakerava tamarindo. “L’ideologia”, spiegava, “è la struttura di per sé evidente la cui funzione è quella di occultare gli squilibri e gli enigmi dell’altra struttura, quella soggiacente”. S

A che punto siamo con la nomina di Foa? : Per il nuovo presidente della Rai dipende tutto da un voto della Commissione parlamentare di vigilanza e da cosa deciderà di fare Forza Italia The post A che punto siamo con la nomina di Foa? appeared first on Il Post.

F1 - GP Ungheria 2018 : analisi delle qualifiche. La pioggia è il punto debole della Ferrari. Ma in gara può cambiare tutto : Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ancora una volta emozionanti e sul filo del rasoio, hanno confermato un aspetto: potremmo essere già ora nel momento decisivo della stagione. Per quale motivo, dato che mancano ancora tantissime gare? È presto detto, Lewis Hamilton sta ottenendo il massimo in una fase nella quale la sua vettura non è la migliore del lotto e sta minando le certezze di Sebastian Vettel e Ferrari. Anche in questo fine ...

Napoli - De Laurentiis fa il punto sul mercato : “non ho fatto nessuna offerta per Di Maria. Balotelli? Sono anni che gli dico no” : Il presidente del Napoli ha parlato del mercato, sottolineando come Balotelli e Di Maria non arriveranno mentre Mertens resterà in azzurro “E’ falsissimo che abbiamo offerto 30 milioni per Di Maria. Balotelli? Non interessa, Sono anni che gli dico di no. Mertens invece resta“. Mertens – Gerardo Cafaro/LaPresse Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce l’interesse per Angel Di Maria e Mario ...

Granoche sogno del Cosenza : il punto sul mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sogno Granoche , Spezia, per il Cosenza in attacco. Ieri Brignoli , Juve, era al Benevento, ha firmato col Palermo che ha chiesto ancora all'Atalanta Pessina ,...

A che punto è l'inchiesta su Consip? : Non metterebbe neanche conto parlare della inopportunità del passaggio del maggiore Giampaolo Scafarto dall’Arma alla giunta comunale di Castellammare di Stabia, non fosse altro perché perfino Il Fatto ne conviene. “L’assessore Scafarto” suona davvero come il titolo di un film con Totò e Marco Trava

DALLA CINA/ Lao Xi : il punto debole del governo che l'opposizione non vede : Le 'opposizioni' di Pd e FI sognano un gol al 90esimo minuto, cioè che si sfasci il governo, ma è solo un'illusione. In realtà un punto debole c'è.

F1 - Hamilton ringrazia Vettel : “il suo errore ci ha fatto un favore. Punto cruciale della stagione? Dico che…” : Intervenuto in conferenza stampa, il pilota della Mercedes ha parlato dell’incidente di Vettel e sottolineato come il crash abbia giovato al proprio team Una vittoria voluta a sudata, arrivata grazie all’aiuto della pioggia e all’errore di Vettel, ritiratosi per un errore arrivato nel corso del cinquantaduesimo giro. Lewis Hamilton si prende il Gp di Germania, lo fa in maniera rocambolesca ottenendo la quarantaquattresima ...

Calciomercato Torino - tra piste che si complicano ed obiettivi “ridimensionati” : il punto : Torino alla ricerca di rinforzi, ma solo a cifre contenute, un compito molto complesso quello del ds granata Petrachi Il Torino è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Dalle parole del patron Cairo però, si è capito che Petrachi dovrà mettere a segno qualche colpo low cost, non sembra ci siano margini per spese elevate. Dunque, alcuni dei nomi circolati nelle ultime ore, rischiano di restare solo suggestioni e gli ...

che fine ha fatto Howedes? Il punto : E possibilmente monetizzare una cifra ritenuta congrua al valore dell'ex campione del Mondo nonostante gli infortuni lo abbiano costretto ai box per quasi tutte e due le ultime stagioni. Motivo che ...

Mercato Juve - Rugani-chelsea in dirittura d'arrivo. Il punto sulle cessioni : Rugani e Higuain si avvicinano ai Blues. Trasferimento in Inghilterra probabile anche per Sturaro, mentre Pjaca è conteso da Fiorentina e Sampdoria

Governo - a che punto sono le riforme. Tasse - pensioni e lavoro al palo : Tra stop politici, veti e controveti sulle nomine, ed emergenze, leggere alla voce migranti, a che punto è il 'contratto di Governo' sottoscritto da Lega e Movimento 5 Stelle per dare vita al Governo ...