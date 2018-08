“58 milioni! Hanno vinto alla lotteria” Immaginate il momento | ma ecco che succede un

caffeinamagazine

(Di venerdì 3 agosto 2018) Altalena di emozioni per una coppia di coniugi scozzesi: nelle ultime ore Fred e Lesley Higgins, rispettivamente 67 e 57 anni, primaesultato, poi tremato e infine gioito. Sì, perché è successo di tutto in una ricevitoria in Scozia. Due biglietti della lotteria, il commesso di una ricevitoria di Aberdeenshire controlla il primo ma non c’è nessuna vincita. Successivamente, invece, infila nella macchinetta il secondo e con gesto automatico strappa anche quello, prima di guardare sullo schermo che nel frattempo si era illuminato: i numeri erano quelli giusti, il possessore del biglietto ha fatto jackpot e ottenuto un’insperata vittoria. Ma la prova della sua vincita è stata distrutta. Panico e terrore. Come risolvere? I coniugi Higgins crollano in un vortice di disperazione. La coppia ha rischiato di vedere sfumare i 58 milioni di sterline:fine però ce ...