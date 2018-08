52 casi in Emilia Romagna e Veneto | che cos’è la febbre West Nile?

wired

(Di venerdì 3 agosto 2018) Salgono a 52 iregistrati e si arriva a ben due decessi per il contagio del, un virus che si trasmette attraverso una puntura di zanzare del genere Culex e che si sta diffondendo nelle aree umide dell’e del. Proprio il 2 agosto, infatti, si è aggiunto il secondo decesso di un uomo di 79 anni, residente a Verona. La prima vittima, invece, era un 77enne di Ferrara, già affetto da problemi cronici cardio-respiratori. Quest’anno la trasmissione del virusè cominciata prima rispetto agli anni precedenti. Come riporta l’ultimo aggiornamento delle attività della sorveglianza integrata dele Usutu virus, pubblicati nel bollettino periodico, il 16 giugno si è verificato il primo caso umano di infezione confermata e al primo di agosto sono stati bene 52 iregistrati. In particolare, si legge sul sito di Epicentro ...