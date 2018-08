37 volte Meghan Markle

vanityfair

(Di venerdì 3 agosto 2018) Era il 27 novembre dello scorso anno, esi presentava ufficialmente al mondo come fidanzata – e futura sposa – del principe Harry. Abito verde scuro firmato P.A.R.O.S.H. e cappotto asimmetrico bianco con cintura annodata in vita. Da subito lo stile, solo apparentemente semplice, della (già) ex attrice conquista schiere di adoranti adepte. Incantate dalla sua allure di ragazza della porta acconto. Solo un tantino più sofisticata. E molto più fortunata. LEGGI ANCHEQuandoera sexy (prima di Harry) Il 4 agosto, 250 giorni dopo,compie 37 anni. E molte cose nella sua vita, da allora, sono cambiate. A cominciare da un matrimonio tra i più seguiti e commoventi del secolo, celebrato in mondovisione il 19 maggio. Passando all’ottenimento del titolo di duchessa di Sussex. Per finire all’aumento vertiginoso delle schiere di ammiratrici, sempre ...