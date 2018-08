24 | Buffy e Last Man Standing | le novità Fox guardano al passato

blogo

(Di venerdì 3 agosto 2018) Negli ultimi giorni tra gli appassionati di serie tv si è discusso delle idee di revival o reboot di due marchi storici Fox come 24 e(prodotto da Fox ma in onda su WB e UPN). La presenza di un panel dedicato al gruppo con i CEO Dana Walden e Gary Newman all'interno del tour del TCA (Television Critics Association) è stata l'occasione per avere direttamente da loro, maggiori informazioni in merito a questi progetti. 24 non c'è solo l'idea di un prequel Nel corso dell'incontro è emerso come riguardo a una possibile nuova serie tv legata al franchise di 24 ci sia ancora molto, per non dire tutto, da decidere. L'idea trapelata nei giorni scorsi era quella di un prequel che raccontasse il giovane Jack Bauer (ruolo interpretato da Kiefer Sutherland). In realtà ci sarebbe almeno un'altra idea su cui all'interno di Fox starebbero lavorando. ...