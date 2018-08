10 idee per una vacanza slow all' insegna delle camminate

10 idee originali per rinnovare la parete dietro al letto : Cosa c'è di meglio di una mappa del mondo appesa sopra al letto o, perchè no, a ricoprire tutta la parete? Per sognare ogni notte la prossima avventura. Atmosfere magiche Per creare uno spazio ...

La ricetta di Garella : 'Concorso d'idee per restyling di via Partenope' : Da quando è a Napoli ha dato il via libera all'asfalto al posto dei sanpietrini nelle strade storiche come la Riviera di Chiaia e il corso Vittorio Emanuele, al restyling di via Partenope, per una ...

Tra i romani è "Sup mania" : ecco cinque idee per divertirsi a colpi di tavola e pagaia : ... anche se il contesto non è esattamente quello delle paradisiache lagune e dei faraglioni mozzafiato di altri mari, dove si rema, mentre si ammira dall'alto un affascinante mondo sottomarino abitato ...

Tatuaggi per sorelle : idee su frasi e simboli sul legame tra due sorelle : Nel corso degli ultimi anni anche in Italia si sta diffondendo la moda dei Tatuaggi, una pratica ritenuta molto importante da chi sceglie di farsi iscrivere dei simboli con l’inchiostro sulla propria pelle poiché molto spesso ciò che viene riportato assume a livello personale delle valenze di significato molto particolari e a tratti uniche. Il Tatuaggio tra sorelle è forse una delle forme più importanti di condivisione per rappresentare un ...

Alessandro Di Battista difende Marcello Foa : "Criticato per le sue idee - è fascismo" : "Che cos'è il fascismo ai giorni nostri? Andare in camicia nera per ricordare un regime - grazie a Dio - morto e sepolto? Pronunciare frasi senza senso su fantomatiche "pacchie finite" per provocare i giornali che puntualmente ci cascano? Ma per favore! Oggi il fascismo è l'omologazione al pensiero dominante, è il primato della finanza sulla politica, dei mercati sulla carne e sul sangue delle persone". Lo scrive, in un post ...

Niente vacanze in estate? Cinque idee su cosa fare per chi resta a casa : cosa fare se ad agosto si resta in città? Ci sono tantissime attività per rilassarsi e divertirsi. Ecco almeno Cinque idee grazie alle quali non avrete nulla da invidiare agli amici che volano verso mete lontane: giochi sullo smartphone, shopping e tanto sport.Continua a leggere

Roma - non solo Bailey e Suso : spuntano nuove idee per il 'dopo-Malcom' : La Roma sempre alle prese con la ricerca spasmodica di un esterno che dia profondità alla rosa di mister Di Francesco dopo la delusione Malcom La Roma è ancora 'scottata' dal caso Malcom, ma si è già ...

Roma - non solo Bailey e Suso : spuntano nuove idee per il “dopo-Malcom” : La Roma sempre alle prese con la ricerca spasmodica di un esterno che dia profondità alla rosa di mister Di Francesco dopo la delusione Malcom La Roma è ancora ‘scottata’ dal caso Malcom, ma si è già messa all’opera per trovare un calciatore con caratteristiche simili che possa dare una mano a mister Di Francesco nella prossima annata. Il ds Monchi è attivissimo su più fronti e si prepara ad accelerare per garantire ...

Governo : Speranza - idee chiare solo su occupazione potere : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – ‘Dalla Tav al decreto di dignità il Governo ha le idee confuse. Dicono di voler combattere la precarietà ma rimettono i voucher che della precarietà sono il simbolo. L’unica cosa su cui hanno le idee chiare è l’occupazione del potere: su questa procedono a ritmi incessanti”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza.L'articolo ...

Governo : Speranza - idee chiare solo su occupazione potere : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – ‘Dalla Tav al decreto di dignità il Governo ha le idee confuse. Dicono di voler combattere la precarietà ma rimettono i voucher che della precarietà sono il simbolo. L’unica cosa su cui hanno le idee chiare è l’occupazione del potere: su questa procedono a ritmi incessanti”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza. L'articolo Governo: ...

Fiumi di fumetti per disegnare le idee : Segni, folla e parole. All'Isola del Cinema un incontro insolito tra la scrittura e i fumetti. Complice 'Venti d'estate', la terza edizione della rassegna a cura dell'associazione culturale Doppio ...

In bicicletta o a piedi : 4 idee per una minivacanza di svago : Estate è sinonimo di vacanza, che non è necessariamente sinonimo di spostarsi in luoghi lontani, però. Vacanza potrebbe anche voler semplicemente dire avere più tempo libero per dedicarsi a ciò che più si ama fare oppure visitare luoghi anche vicino a casa, ma spesso ignorati o dimenticati. Perché vacanza significa tempo speso bene, facendo ciò che ci fa stare bene. C’è chi ama fotografare paesaggi o animali, chi invece si distende, ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Per il futuro ho idee - ma sono solo progetti» : Ha continuato il pilota di Sabdel, mentre sui suoi possibili eredi ha ammesso: ' Lo sport è cambiato molto. Prima era facile vedere il potenziale di un pilota con il motore due tempi. Adesso con il 4 ...

Visceral aveva delle idee fantastiche per Dead Space 4 - intervista : Quando si parla di Dead Space ciò che muore non rimane morto a lungo. Dead Space 3 venne lanciato nel febbraio del 2013 e da allora EA non ha detto nulla che possa far credere che la compagnia sia pronta a ridare vita alla serie che unisce horror e sci-fi. A quanto pare, riguardo Dead Space 4, Visceral aveva delle idee (alcune effettivamente eccitanti) per un quarto gioco della serie. Sfortunatamente Visceral non ha mai avuto la possibilità di ...