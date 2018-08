03 08 2018 - 13 | 11 - Impegni del Presidente e degli Assessori dal 3 al 10 agosto 2018

Massimiliano Ossini conduce il Festival di Castrocaro 2018 / Gli impegni TV tra estate e autunno : Massimiliano Ossini conduce il Festival di Castrocaro 2018 , tutti gli impegni televisivi estate e autunno : da Unomattina estate a Linea Verde e Mezzogiorno in Famiglia.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:51:00 GMT)

Gli impegni di Tria in Europa : "Per il 2018 interventi senza costi - ridurre debito" : ...di riduzione del deficit strutturale e del debito non risponde solo ai vincoli europei ma risponde a problemi che l'Italia deve affrontare nel proprio interesse considerando che è un'economia aperta, ...