Zona Euro - prezzi fabbrica aumentano oltre attese : Fanno segnare un aumento i prezzi alla produzione nella Zona Euro. A giugno il dato ha registrato una variazione positiva dello 0,4% dopo la crescita dello 0,8% del mese precedente. Il dato, ...

EuroZona : pmi stabile - frena in Italia : 11.38 L'indice pmi manifatturiero dell'Eurozona resta a 55,1 punti a luglio, lo stesso livello del dato preliminare e contro i 54,9 punti di luglio. In Italia il pmi tocca il minimo da ottobre a 51,5 punti, contro i 53,5 di giugno. L'indice, calcolato da Markit, sopra la soglia dei 50 punti indica un'espansione dell'economia, sotto questo livello una contrazione. In Germania l'indice avanza dai 55,9 di giugno a 56,9,in Francia da 52,5 a 53,2 ...

Zona Euro - settore manifatturiero in crisi. Colpa dell'export : L'attività manifatturiera dell'EuroZona si conferma in ripresa a luglio, anche se il settore resta indietro rispetto ai massimi di fine 2017 . La lettura finale del PMI manifatturiero elaborato da IHS ...

Indice PMI manifatturiero Zona Euro : ancora debole all'inizio del 3T la crescita del manifatturiero : ...di nuovi ordini è stato ostacolato recentemente da un indebolimento del tasso di incremento dei nuovi ordini destinati all'esportazione a causa di incertezze circa le prospettive dell'economia e ...

Zona Euro - economia mostra segnali di vigore : Continua la crescita per l'economia di Eurolandia nel 2° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie Europee

Euro Zona - inflazione luglio sale oltre il target BCE del 2% : Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona che a luglio dovrebbe essersi spinta a luglio oltre il target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati ...

Zona Euro - economia mostra segnali di vigore : Continua la crescita per l'economia di Eurolandia nel 2° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie Europee. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell EuroZona dovrebbe esser ...

Euro Zona - tasso di disoccupazione ai livelli più bassi dal 2008 : Rimane stabile a giugno il mercato del lavoro dell'EuroZona. Secondo l' Istituto di Statistica dell'Unione Europe a, EuroSTAT,, il tasso di disoccupazione si è attestato a giugno all'8,3% come il mese ...

Zona Euro - frena la fiducia dei consumatori : Si deteriora un po' la fiducia dell'economia di Eurolandia, per effetto del peggioramento delle aspettative dei consumatori e del clima affari, che ha riportato un lieve indebolimento

Zona Euro - si deteriora il clima affari a luglio : Teleborsa, - Nel mese di luglio 2018, il clima affari nella Zona Euro ha registrato un calo, seguendo il trend di rallentamento rilevato il mese precedente. In base ai numeri forniti dalla Commissione ...

Zona Euro - frena la fiducia dei consumatori : Nel mese di luglio 2018, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 112,1 punti dai 112,3 del mese precedente, risultando tuttavia al di sopra delle attese degli ...