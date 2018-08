Zayn Malik e Gigi Hadid fotografati ancora insieme mentre partono per una gita

Audio - testo e traduzione di Sour Diesel di Zayn Malik - il singolo inedito anticipa il nuovo album : Sour Diesel di Zayn Malik è il titolo del nuovo singolo del cantante inglese. Il nuovo brano anticipa il secondo album di inediti da solista di Zayn Malik dopo la permanenza e il successo al fianco della boyband degli One Direction. Sour Diesel di Zayn Malik sarà disponibile da oggi, mercoledì 18 luglio, dalle ore 18.00 (ora italiana) in tutto il mondo. Sour Diesel segue il successo dei precedenti brani rilasciati dal cantautore, tra i ...

Zayn Malik canta Elvis Presley - video della cover R&B di Can’t Help Falling in Love aspettando il nuovo album : Zayn Malik canta Elvis Presley in una cover di uno dei suoi brani più iconici: l'ex One Direction ha inciso la sua versione di Can't Help Falling in Love, che dal 1961 ad oggi è stato reinterpretato in molti modi diversi dopo il grande successo raggiunto con l'interpretazione del rocker. Malik ha provato a dare la sua impronta ad un classico amato da tante generazioni, vestendo il brano di una dimensione R&B con un nuovo arrangiamento, ...

Gigi Hadid risponde a chi dice che stia con Zayn Malik solo per pubblicità

Zayn Malik ha cantato una cover di "Me - Myself And I" di Beyoncé e ha promesso l'arrivo di nuove soprese

Il nuovo album di Zayn Malik in arrivo - in anteprima la cover di Me - My Self and I di Beyoncé (video) : Manca poco all'uscita del nuovo album di Zayn Malik, il secondo progetto dell'ex cantante degli One Direction dopo l'esordio con Mind Of Mine nel 2016. Il cantante ha rilasciato ieri alcuni aggiornamenti sul progetto discografico, anticipato nei mesi scorsi dai singoli Let Me e Entertainer. Zayn ha lavorato al nuovo album per diversi mesi, tanto che a marzo dopo la rottura con Gigi Hadid (con cui ora il cantante ha di nuovo una relazione) ha ...

Zayn Malik si rifiuta di etichettare la storia con Gigi Hadid

Gigi Hadid : spunta ancora Zayn Malik nelle sue Instagram Stories

Gigi Hadid e Zayn Malik ufficialmente di nuovo insieme : Zayn Malik e Gigi Hadid, è finita Zayn Malik conferma la rottura con Gigi Hadid. E' tutt'altro che finita la soap opera interpretata da Gigi Hadid e Zayn Malik, tornati a far coppia dopo il clamoroso addio di tre mesi fa. A spifferare il ritorno di fiamma proprio la bellissima Hadid, via Instagram Stories, con il tatuato profilo dell'ex One Direction chiaramente ...

Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme - arriva la conferma su Instagram (foto) : Finalmente è ufficiale: Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme a tre mesi dall'annuncio della separazione! Lo scorso marzo Zayn e Gigi hanno annunciato su Twitter di essersi lasciati, dopo circa due anni di relazione. La notizia ha sconvolto i fan per giorni interi, tant'è che i loro nomi sono finiti ai vertici delle tendenze mondiali di Twitter. I due avevano scritto su Twitter due post molto romantici, entrambi dichiarando di aver ...

Zayn Malik e Gigi Hadid stanno ancora insieme : il ritorno di fiamma è ufficiale su Instagram

Zayn Malik in tour a breve - gli indizi sul web riaccendono la speranza dei fan dopo il flop del primo album : Zayn Malik in tour a breve per presentare al pubblico internazionale il suo nuovo progetto discografico: l'ex membro degli One Direction sarà finalmente in tournée e, stando alle prime indiscrezioni online, partirà non dall'America ma dall'India! Non vi è ancora un annuncio ufficiale da parte del cantante o del suo staff, né un calendario chiaro, ma in rete circolano già diverse opinioni oltre che rumors sulla prima avventura live di Zayn ...

In arrivo un nuovo singolo di Zayn Malik? Il messaggio del produttore Timbaland scatena i fan (video) : Un nuovo singolo di Zayn Malik a breve? È quanto si chiedono i fan dopo che in rete è arrivato un messaggio da parte del produttore discografico Timbaland, già al lavoro anche con Tiziano Ferro e Justin Timberlake. Nel messaggio social, il produttore non si sporge troppo, ma è possibile presumere che potremo ascoltare nuova musica dal secondo disco solista di Zayn tra pochi giorni: con ogni probabilità, arriverà un nuovo singolo entro le ...