Zanzare | repellenti dovranno essere autorizzati dal ministero della salute Prodotti

Zanzare - REPELLENTI DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATI DA MINISTERO SALUTE/ Il boom delle vendite estive : ZANZARE , REPELLENTI DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATI da MINISTERO SALUTE : questo quanto si legge su una nota del dicastero, per "garantire sicurezza del prodotto"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 00:50:00 GMT)

Zanzare - repellenti dovranno essere autorizzati da Ministero Salute/ "Per garantire la sicurezza del prodotto" : Zanzare , repellenti dovranno essere autorizzati da Ministero Salute : questo quanto si legge su una nota del dicastero, per " garantire sicurezza del prodotto"(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:24:00 GMT)

Zanzare - i repellenti dovranno avere autorizzazione del ministero della Salute : Estate, caldo, Zanzare. Per chi produce repellenti contro le punture d'insetto, questo periodo dell'anno è come Natale, perchè la gente si fionda in farmacie e supermercati a comprare tutto quel che trova a portata di mano. Ma da ora, i prodotti contro le punture dovranno avere la registrazione e l'