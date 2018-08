Young Signorino | chi è | concerti | interviste e canzoni famose del “Trapper” del momento

Young Signorino - è uscito il video del nuovo singolo “Vestito nudo” : Il brano è accompagnato anche da un video clip ufficiale diretto da Fabio Abecassis e Federico Del Bianco, già registi di uno dei precedenti singoli "La danza dell’ambulanza".Young Signorino ha da poco concluso il tour estivo che per tutto il mese di giugno lo ha portato in giro per l'Italia.--Young Signorino - nome d'arte di Paolo Caputo - è un ragazzo di 19 anni originario di Cesena. L'interesse su di lui (compreso quello degli haters) si è ...

Testo e video di Vestito Nudo di Young Signorino - il nuovo singolo dopo il successo Mmh ha ha ha : Vestito Nudo di Young Signorino è il nuovo singolo disponibile in digital download e su YouTube con il videoclip ufficiale che ha già superato le 600.000 views di cui 400.000 in meno di 24 ore. La clip è stata diretta da Fabio Abecassis & Federico Del Bianco già dietro la macchina da presa in Mmh ha ha ha, Dolce Droga e La Danza Dell'Ambulanza. Lo stile infatti è simile, ma questa volta il disagio è protagonista anche dell’ambiente ...

Da «Mmh ha ha ha» a «Vestito Nudo» : il fenomeno Young Signorino : «Mmh ha ha ha». Milioni di views grazie a quelli che sembrano poco più che balbettii, interviste in cui dice di essere il figlio di Satana, il Marilyn Manson italiano. Young Signorino, diciotto anni appena, s’impone nella trap italiana come fenomeno da parodiare, personaggio che fa discutere. Migliaia di persone lo considerano un pessimo modello, esempio di una condotta dissoluta. Lui non sembra darci peso e, in barba agli haters, pubblica ...

Young Signorino : 'È veramente mio padre Satana' : Il trap è un genere musicale nato in America sul finite degli anni '90. A differenza di rap e hip hop è caratterizzato da cantanti più egocentrici e da testi spesso no sense. Caratteristiche che si riscontrano in Young Signorino, trapper emergente che ha appassionato i giovanissimi già dal suo esordio con il pezzo 'Mmh ha ha ha'. All'anagrafe si chiama Paolo Caputo, ha 19 anni, è di Cesena e ha fatto parlare di sé anche per il coma che si è ...

Young Signorino - rissa e insulti al concerto in Sardegna - Salmo lo difende (VIDEO) : Young Signorino continua a far discutere l'Italia. Il controverso artista originario di Cesena è stato infatti il protagonista assoluto, non più di due giorni fa, di un accesissimo scontro con alcune persone presenti tra il pubblico, durante uno dei suoi ultimi concerti. I fatti si sono verificati al 'Pata Club' di Budoni, in provincia di Sassari. Dopo qualche ora, in maniera abbastanza inaspettata, uno dei rapper più influenti d'Italia, ovvero ...

Fb - spopola il filtro che permette di fare i selfie con i tatuaggi di Young Signorino : Da alcuni giorni è disponibile su Facebook un filtro che consente di realizzare un selfie con i tatuaggi di Young Signorino, uno dei rapper più controversi e discussi del momento. Tale progetto è stato ideato da Damiano Gui, giovane padovano laureato in Lettere con specializzazione nel campo digitale. Il ragazzo lavora per l'agenzia torinese Armando Testa, per la quale segue i canali social di marchi famosi, come ad esempio Chiquita. Da ...

Il filtro magico che trasforma tutti in Young Signorino (anche i vip) : Paolo Caputo in arte Young Signorino è uno dei trapper più discussi del momento. Ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni su Youtube, non si è presentato al suo primo concerto, ma soprattutto ha subito colpito tutti coi tatuaggi che ha sul viso. Un cerotto, una lacrima, un coltello e qualche scritta riempiono fronte, guance, mento e collo. LEGGI ANCHEForfait al concerto, parla Young Signorino: «Colpa dei problemi psicologici causati ...

Essere Young Signorino ora si può con un filtro su Facebook : Indietro 19 giugno 2018 2018-06-19T16:48:58+00:00 ROMA – “Love everybody”, “Kiss me”, “Sex sex sex”. Sono solo alcune delle scritte che ricoprono il volto di Young Signorino. Poi un bacio, un cerotto, un coltello. Tatuaggi su tatuaggi che sono diventati tratto distintivo del trapper. Una provocazione che Signorino, al secolo Paolo Caputo, ha portato avanti per […] L'articolo Essere Young Signorino ora si può con un filtro su Facebook ...

Cos'è il filtro Young Signorino e perché tutti - vip compresi - si stanno tatuando il viso? : Se, invece, il tempo da perdere è il vostro pane, benvenute nel magico mondo della app che ti riproduce sulla faccia gli stessi, identici tatuaggi del più discusso, odiato, cyber-bullizzato trapper ...

Young Signorino - generale Pappalardo : “Questa musica ci ha rotto i coglioni. Noi siamo figli di Bellini - di Verdi - di Puccini” : “Young Signorino? Sto facendo una battaglia per la riaffermazione di certi valori culturali italiani. siamo figli di Vincenzo Bellini, di Giuseppe Verdi, di Giacomo Puccini. Non possiamo andare a imitare ‘sti americani. Ci hanno rotto i coglioni!”. Così ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il generale Antonio Pappalardo, leader del Movimento Liberazione Italia e apprezzato compositore di musica sacra, si pronuncia ...

Young Signorino - concerti annullati / "Lui è il punk italiano degli anni 20X" : il comunicato dello staff : Lo staff di Young Signorino, dopo le cancellazioni dei concerti dove era coinvolto, ha diramato un comunicato stampa per spiegare la reale situazione...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:11:00 GMT)

Young Signorino è il punk italiano degli anni 20X : ROMA – E’ l’artista più discusso del momento “e nessuno capisce perché”.Young Signorino è il nuovo fenomeno del panorama musicale italiano, piaccia oppure no.Una voce fuori dal coro, la cui provocazione sta nel distinguersi dalla massa sfidando i luoghi comuni della società di oggi.A partire proprio dalla musica.Anche il trap diventa obsoleto e stantio davanti […] L'articolo Young Signorino è il punk italiano degli anni 20X proviene da ...

Fiorello legge Young Signorino dopo lo stop ai concerti di Bassano e Imola (audio) : Fiorello legge Young Signorino in una delle puntate di Il Rosario della Sera. Lo showman non si spiegava il motivo per il quale fossero stati banditi i suoi concerti a Imola e Bassano e, per questo motivo, si è preso la briga di leggere il testo di La danza dell'ambulanza, uno dei suoi brani più noti. L'audio del momento è molto più che esilarante, tanto che il conduttore di Il Rosario della Sera si è chiesto il motivo per il quale sia stato ...