Xiaomi tra Mi MIX 3 e il sogno dello smartphone pieghevole

Il teardown di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition mostra la scheda madre decorativa : Scopriamo cosa si nasconde sotto la scocca semi trasparente di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, con la serie di componenti che fanno bella mostra di sé. L'articolo Il teardown di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition mostra la scheda madre decorativa proviene da TuttoAndroid.

La competizione tra Honor e Xiaomi è finita : Zhao Ming, presidente e CEO di Honor Corporation, afferma che la sfida con Xiaomi è arrivata alla fine, grazie a nuove strategie aziendali. L'articolo La competizione tra Honor e Xiaomi è finita proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e la regia dietro la back cover trasparente : Trapelano alcune foto che mostrano alcuni aspetti salienti del processo produttivo di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, relative in particolare alla famosa back cover trasparente. A condividerle è niente meno che Qi Zhiyuan, il direttore marketing del reparto mobile che con un post su Weibo svela parte del lavoro in fabbrica del colosso cinese per il nuovo top di gamma. L'articolo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e la regia dietro la back cover ...

Xiaomi Mi 8 entra nel catalogo di Unieuro - ma non è ancora disponibile : Xiaomi Mi 8, l'attuale flagship della casa cinese Xiaomi, fa la sua apparizione nel catalogo online di Unieuro rivelando il suo prezzo. L'articolo Xiaomi Mi 8 entra nel catalogo di Unieuro, ma non è ancora disponibile proviene da TuttoAndroid.

Quali differenze ci sono tra Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite? : Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite sono ufficiali. Ecco le principali differenze estetiche, delle schede tecniche e di prezzo. Siete indecisi su quale comprare? Ecco qualche consiglio Quali differenze ci sono tra Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite Oggi sono stati presentati i nuovi medio gamma di Xiaomi, i veri best buy di […]

Cambio di politica in vista per Samsung e LG? Obiettivo : contrastare la crescita di Xiaomi e Huawei : Mentre Xiaomi e Huawei crescono, LG e Samsung perdono terreno rispetto allo scorso anno in quanto a vendite di smartphone nel primo trimestre 2018. Un Cambio di politica già si intravede, una svolta che potrebbe significare un maggior numero di modelli in vendita che vadano a parare proprio dove i due colossi cinesi sono particolarmente efficaci. L'articolo Cambio di politica in vista per Samsung e LG? Obiettivo: contrastare la crescita di ...

Xiaomi Mi Band 3 : ecco nuove immagini del cinturino trasparente : Sul social network cinese Weibo sono state pubblicate alcune immagini che ci mostrano una Xiaomi Mi Band 3 con un cinturino trasparente L'articolo Xiaomi Mi Band 3: ecco nuove immagini del cinturino trasparente proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 si avvicina : trapelate immagini del box di vendita : Xiaomi Mi Max 3 si fa sempre più vicino, abbiamo visto infatti che il produttore cinese ha programmato la presentazione ufficiale del suo nuovo phablet per il prossimo 19 luglio, nel frattempo, per ingannare l'attesa, sono trapelate delle immagini del box di vendita. Le immagini confermano una parte delle specifiche tecniche del device. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 si avvicina: trapelate immagini del box di vendita proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 riceverà la Night Mode tramite un futuro aggiornamento : Xiaomi Mi Band 3 riceverà nuove funzioni in futuro e tra queste troviamo la cosiddetta Night Mode, funzionalità presente su molti dispositivi indossabili e […] L'articolo Xiaomi Mi Band 3 riceverà la Night Mode tramite un futuro aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Beryllium si mostra nelle prime presunte immagini : Il nuovo flagship Xiaomi, identificato per il momento dalla sigla Berillio, o Beryllium, è protagonista delle prime presunte immagini. L'articolo Xiaomi Beryllium si mostra nelle prime presunte immagini proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 si mostra in un nuovo video - ancora conferme per le specifiche tecniche : Lo Xiaomi Mi Max 3 è comparso in un nuovo video! Il prossimo phablet cinese era già stato avvistato in un primo video […] L'articolo Xiaomi Mi Max 3 si mostra in un nuovo video, ancora conferme per le specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 In Italiano : Come Tradurre La Lingua : Come installare Lingua italiana su Xiaomi Mi Band 3. Tradurre in Italiano Xiaomi Mi Band 3. E’ possibile installare Lingua italiana su Xiaomi Mi Band 3? Tradurre Xiaomi Mi Band 3 in Italiano Da qualche settimana a questa parte il nuovissimo bracciale smart di Xiaomi, Mi Band 3, è finalmente arrivato sul mercato. Abbiamo dedicato a Xiaomi Mi Band 3 […]